Que dificuldades para o pós Sínodo? “O problema não é haver divisões, é chegar a consensos”

“As mudanças acontecerão se o Espírito Santo nos levar para aí”. José Antunes da Silva, missionário do Verbo Divino, faz um balanço positivo do processo sinodal em curso. Há 12 anos em Roma - primeiro como Conselheiro Geral e desde 2018 como Vice Superior Geral dos Verbitas - prepara-se para voltar a Portugal, onde já foi Provincial. Natural de Maxial do Campo, Castelo Branco, foi ordenado em 1984.

Nesta entrevista à Renascença fala da realidade da congregação, que continua a crescer na Ásia e em África, mas tem menos cada vez menos missionários europeus. Portugal tem 35, mas só da Indonésia há cerca de 500 em missão fora do país.

Sobre o Sínodo, lembra que “há questões culturais e fundamentais, por exemplo, na Europa, que são irrelevantes noutras latitudes”, o que pode ser um obstáculo. Mas destaca a importância do método de trabalho adotado – que não sendo uma novidade para os missionários e religiosos, que vivem e tomam decisões em comunidade, foi uma surpresa para muitos na Igreja. Espera que esse método se mantenha, e que o Papa publique um documento a “encorajar a Igreja”, para que este não seja “um Sínodo para os historiadores”.

Está há 12 anos em Roma. É missionário há quanto tempo?

Fui ordenado em 1984. Trabalhei no Gana como missionário, quando era jovem padre (de 1986 a 89). Estive 11 anos em Guimarães, na Pastoral Universitária, e mais tarde a partir de Fátima acompanhei o trabalho com os leigos. Depois fui Provincial em Portugal, eleito em 2007, e em 2012 elegeram-me para aqui, para o Conselho Geral.

É uma espécie de governo geral da congregação?

Sim, o Conselho Geral coordena o trabalho dos missionários do Verbo Divino em todo o mundo. Também tem uma grande parte de trabalho dedicado à administração. Mas, basicamente, é animar e coordenar.

Quantas pessoas é que vivem aqui?

Cerca de setenta pessoas, nesta comunidade. É muito grande. Porque aqui funciona a Cúria Geral, com o Superior Geral, o seu conselho, os diferentes secretariados que trabalham aqui. Depois também é uma casa que acolhe estudantes, sacerdotes ou irmãos religiosos do Verbo Divino, que vêm de países fora da Europa, e mesmo da Europa, para estudar em Roma, fazer mestrados, doutoramentos nas áreas da Teologia, Direito Canónico, Filosofia, essas disciplinas que geralmente são muito importantes na vida pastoral e na vida da missão, a Bíblia, a missiologia, etc. E vivem aqui.

Mais de metade dos verbitas que trabalham em Portugal já são estrangeiros. Há indonésios, indianos, ganeses, filipinos.

Qual é o carisma dos Missionários do Verbo Divino? A que é que se dedicam nas várias partes do mundo?

A congregação foi fundada em 1875 para as missões em terras pagãs, o que hoje em dia chamamos Missão Ad Gentes. Esse é o objetivo principal da congregação, trabalhar e anunciar o Evangelho, sobretudo onde não está bem conhecido. Claro, hoje em dia, o nosso trabalho é sobretudo na África e na Ásia, em países onde os cristãos são minoria, ou também há muitas dificuldades a nível económico.

Mas, a congregação foi fundada na Europa.

Foi fundada em Stijl, na Holanda, por um sacerdote alemão, Arnoldo Janssen (1837-1909, beatificado em 1975), com o objetivo de converter a China. Os primeiros missionários do Verbo Divino foram enviados para a China. Talvez por isso a maioria dos nossos membros sejam ainda da Ásia.

E hoje em dia, são quantos missionários a nível mundial e em Portugal?

Em Portugal são 35. A nível mundial somos cerca de 5.800, a maioria naturais da Ásia: Indonésia, Índia, Filipinas, Vietname. Só indonésios há 500 missionários verbitas naturais da indonésia a trabalhar fora do país! Inclusivé, em Portugal, há vários indonésios a trabalhar em paróquias portuguesas. Aliás, mais de metade dos verbitas que trabalham em Portugal já são estrangeiros. Há indonésios, indianos, ganeses, filipinos.

Em Portugal o trabalho principal é trabalho paroquial. Temos paróquias na Diocese de Braga, Guarda, Portalegre, Castelo Branco, Lisboa, Fátima e Beja. E em Guimarães, onde trabalhamos na pastoral universitária. Depois, em Lisboa, está uma casa de formação, perto da Universidade Católica. Também, em Lisboa, está por nossa conta, ou responsabilidade, a Capelania dos Católicos Filipinos e Chineses. Está um padre do Verbo Divino Natural da China, em Lisboa, a trabalhar.

E na China?



Temos missionários chineses, mas os números não são muito grandes, por causa da situação política. Nem podemos dar grande informação sobre a presença deles. É o que é... A China continua a ser um grande desafio de evangelização.

O que eu acho mais relevante no Sínodo é a metodologia. Mesmo que não produza grandes decisões ou documentos, a metodologia foi uma grande novidade. Oxalá pudesse ser replicada

Está a decorrer a sessão conclusiva do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade. Não está envolvido nos trabalhos, mas tem acompanhado. Que balanço faz deste caminho que teve início há três anos? E como é que perspetiva a Igreja no pós Sínodo?

Sobre o Sínodo, o que posso dizer é do que tenho escutado e lido, e também da conversa aqui com os cinco missionários do Verbo Divino que participam no sínodo: o arcebispo de Tóquio, o arcebispo de Belgrado (Sérvia), um bispo do Panamá, um bispo do Gana e o provincial da Austrália, que é um dos moderadores dos grupos de trabalho.

O que eu acho mais relevante no Sínodo é a metodologia. Mesmo que o Sínodo não produza grandes decisões ou documentos, a metodologia foi uma grande novidade, embora nas congregações religiosas essa metodologia já existisse. Metodologia no sentido do trabalho em pequenos grupos, a importância que dão ao silêncio, à oração, à escuta atenta uns dos outros, à partilha. É muito importante, e oxalá pudesse ser replicada e utilizada nas paróquias, nas dioceses, nos movimentos, em tantos outros sítios.

Nessa metodologia eu vejo aquilo que o Papa Francisco muitas vezes diz, uma Igreja que escuta. E essa é uma das primeiras coisas que eu gostaria que se promovesse mais: sermos uma Igreja que escuta Deus, em primeiro lugar - daí a importância do discernimento no processo do Sínodo, que começou com os dias de retiro. Depois, uma Igreja que escuta a voz do povo que a compõe, e os que estão fora da igreja. Portanto, uma Igreja que escuta Deus, que escuta o povo, e que escuta o mundo. Isso é fundamental no Sínodo e na Igreja.

A metodologia adotada mudou a própria forma como o Sínodo decorre. Espera que daqui para a frente se mantenha assim, com esta abertura? E acha que já imprimiu uma mudança no dia a dia da Igreja?

As mudanças não acontecem de um dia para o outro, e não acontecem por imposição. Mas, se essa metodologia foi um passo importante na vida da igreja, provavelmente haverá paróquias, grupos, dioceses que irão tentar implementar essa mesma metodologia na resolução de problemas locais, para a tomada de decisões a nível paroquial ou diocesano. Será que vão imitar esse método? Não sei. Mas é importante que exista essa referência. É um modelo. Oxalá seja utilizado.

O problema não é haver divisões, O problema é depois conseguir chegar a consensos que todos, ou a maioria das pessoas sintam ‘esta é a minha Igreja’.

Houve uma auscultação a nível mundial dos católicos, que deram sinais sobre os problemas que os preocupam – uns mais numas zonas, outros mais noutras. Muitos desses temas, que não são de mudança mediata, estão a ser trabalhados em grupos de reflexão à parte, porque implicam reflexão teológica, pastoral. Acha que isso desvalorizou esta fase do Sínodo? Ou esse é, de facto, um método de trabalho que o Papa quer imprimir para que essas mudanças a acontecerem sejam justificadas, tenham substância?

Para mim o mais importante, mais uma vez, é o método, envolver as pessoas. As mudanças acontecerão se o Espírito Santo nos levar para aí, mas a metodologia para mim é fundamental, de forma a que todos possam exprimir o que pensam, possam escutar-se uns aos outros, que nenhuma voz se perca e que depois seja possível, através da oração e do discernimento, chegar a um consenso. O sínodo não é para ganharem aqueles que têm mais votos. Não é esse o processo de discernimento espiritual.

Tem havido reações a determinados temas. Acha que há divisões substanciais na Igreja?

Claro que há! Sempre houve e sempre haverá, pensar diferente faz parte. O problema não é haver divisões, O problema é depois conseguir chegar a consensos que todos, ou a maioria das pessoas sintam ‘esta é a minha Igreja’. Mesmo que não concorde com tudo, mas é a minha Igreja, e é aqui que vou viver a minha fé e dar o meu contributo.

Conflitos vai haver sempre. Estamos em caminho, é a tal Igreja sinodal, uma Igreja em caminho. E estaríamos a enganar-nos a nós próprios se pensássemos que já alcançámos tudo.

Como é que se gere algum sentimento de frustração que possa haver nas pessoas que não se sentiriam ouvidas?

Do ponto de vista humano, entende-se que alguns grupos se possam sentir não ouvidos. Não sei responder como é que se pode gerir. Na minha experiência, na coordenação da Congregação do Verbo Divino, também temos experimentado ocasiões em que alguns grupos se sentem frustrados com as decisões.

É uma questão muito importante, como lidar com isso. Daí, e volto a insistir, a metodologia, porque o problema é que às vezes aquilo que vem de longe... imaginemos um grupo sinodal que se reúne lá nas florestas do Congo, ou nas favelas do Rio de Janeiro, se calhar, até chegar a Roma há muitos filtros no caminho, aquilo que foi dito, escutado, rezado ou discernido, lá longe, não atravessa aqui o Rio Tibre. Depois há pessoas que ficam frustradas com aquilo que não foi feito, e esperavam que fosse.... se pensarmos no Conselho Vaticano II, houve muita coisa que 50 anos depois ainda não está resolvida.

Ficou muito claro que as pessoas querem ser ouvidas, e devem ser. Têm o direito a ser ouvidas e a participar. Por isso (o processo) não pode estar terminado, não foi só agora, nesta etapa, tem de continuar.

A Igreja é muito diversa. Há questões culturais e fundamentais, por exemplo, na Europa, que são irrelevantes noutras latitudes. Como fazer com que as vozes da Europa e as vozes da Ásia ou da África se juntem e debatam esses problemas? Esse é um desafio para quem está no Sínodo.

O Papa fará um documento, como é habitual, a seguir ao Sínodo. Qual é a sua expectativa sobre os sinais que o Papa dará à Igreja?

Seria muito importante um documento para animar, para encorajar a Igreja. Caso contrário será apenas mais um Sínodo para os historiadores. Que o Santo Padre nos anime a sermos uma Igreja que escuta, próxima das pessoas e uma Igreja em missão. Isso é fundamental. Se ele nos animar a isto, e se depois nós todos metermos mãos à obra, na nossa casa, na nossa paróquia, na nossa diocese, se implementarmos isso, eu acho que já será um grande fruto.

Estes 12 anos em Roma coincidiram com o pontificado do Papa Francisco. Como é que avalia a ação do Papa, deste Papa? Já imprimiu muitas mudanças na igreja?

Eu acho que sim, muitas e boas.

O que é que destaca?

O apelo constante do Santo Padre a sermos uma igreja próxima dos pobres, das periferias, uma igreja em missão, que deve abandonar o clericalismo, uma igreja em saída.

Tem sido várias as prioridades do Papa, até nas suas intervenções, com as suas encíclicas. É muito ouvido, mesmo por quem não é católico.

Há coisas que são da Igreja desde sempre, mas este Papa conseguiu transformar a esse nível alguma coisa de substancial. O que ele vai deixar serão marcas muito profundas. Espero que nós, os membros da Igreja, consigamos fazer aquilo que ele tem vindo a promover e a pedir.

A centralidade do Evangelho, que às vezes é esquecida na vida da Igreja, a centralidade da missão, o lugar dos pobres...

Voltando aos 10 temas que foram separados para ser trabalhados à parte do Sínodo, em grupos – como a ordenação de homens casados, ou o acesso das mulheres a um possível diaconado. Como é que olha para esses tópicos e como é que perspetiva a Igreja daqui para a frente?

A minha opinião pessoal não interessa. O que eu gostaria de dizer é que são temas atuais e muito importantes na vida da Igreja, mas há um problema: é que a Igreja é muito diversa, e há questões que são culturais e fundamentais, por exemplo, na Europa, e que são irrelevantes noutras latitudes. Como fazer com que as vozes da Europa e as vozes da Ásia ou da África se juntem e debatam esses problemas? Esse é um desafio para quem está no Sínodo.

Para mim é uma dificuldade. Como é que essas vozes da Europa, da África ou da Ásia, que têm posições tão diferentes, como é que vão chegar a um consenso para o bem da missão, para o bem do reino de Deus, para o bem da Igreja? Não sei. Sei apenas que são desafios muito atuais e que é preciso debatê-los. Mas, se alguém está à espera de uma resposta ‘sim, sim’ e ‘não, não’, isso penso que não vai acontecer.

Há países na Ásia onde o sacerdote é quase como um deus. E não tem a ver com os sacerdotes, ou com os leigos, tem a ver com a cultura a que pertencem. Ou outras culturas onde a mulher não tem voz. Como é que nós, Igreja, vamos ultrapassar esses obstáculos?

Quem está na Europa tende a observar e a pensar sobre determinados temas à luz da nossa experiência cultural?

Isso é natural, e é assim que se começa. Mas depois temos de dar um passo seguinte, que é tentar observar o mundo e os problemas não a partir dos nossos olhos, mas a partir do olhar do outro. Isso é muito difícil, mas é um passo importante.

A realidade da Igreja é diferente em muitos países, noutras latitudes, varia muito. Se pensarmos que a Igreja está em crescimento mais nesses outros países do que na Europa, podemos antever grande dificuldade.

O que é que pode ser, em sua opinião, um obstáculo maior nesta diferente maneira de viver culturalmente as coisas?

Da minha experiência aqui, como missionário do Verbo Divino, na coordenação (da congregação), um grande obstáculo são as atitudes culturais em alguns países da África ou da Ásia, onde mesmo um jovem sacerdote tem imensa dificuldade em expor livremente a sua opinião face à presença de sacerdotes mais idosos. E a mesma coisa se diz em relação aos leigos, relativamente aos sacerdotes. Por exemplo, há países na Ásia onde o sacerdote é quase como um deus. Isso tem coisas boas, mas também tem coisas más, esse poder que têm. Pode ser um grande obstáculo a uma Igreja sinodal. E não tem a ver com os sacerdotes, ou com os leigos, tem a ver com a cultura a que pertencem. Ou outras culturas onde a mulher não tem voz. Como é que nós, Igreja, vamos ultrapassar esses obstáculos? Aí está um grande desafio que os senhores bispos devem discutir. Como dar voz às mulheres, aos jovens, dentro da igreja, porque em algumas culturas isso é praticamente impossível.

Numa será por igual, nem ao mesmo tempo?

Para já não. Penso que isto é, pode ser um obstáculo. Mas, insisto, também depende da forma como o método vai ser utilizado. E da forma como o Sínodo e o Santo Padre vai dar algumas orientações.

Não é um processo fechado?

Não, não é. Uma das coisas mais importantes do Sínodo é não ser um processo fechado. Aliás, o Sínodo era para ser de 2021 a 2023. Depois, o Santo Padre alargou por mais um ano, até 2024. É um processo aberto. Mesmo depois de terminado o Sínodo, o Papa quer uma Igreja sinodal, sempre em caminho.