D. José Ornelas e o Sínodo: “Hão de surgir formas novas de realizar a mesma missão”

Esta sessão sinodal começa, simbolicamente, com uma vigília penitencial, no dia 1 de outubro, evocando os sofrimentos da humanidade e também pedindo perdão pelos abusos cometidos no seios da Igreja: abusos de poder, abusos sexuais...

Nós começamos sempre com uma celebração penitencial. Penitencial: isto não é acentuar sentimentos ou complexos de culpa, é reconhecer que somos uma Igreja em caminho. Se não olharmos para nós próprios com espírito crítico, não avançamos. Isso significa que temos também de reconhecer que a Igreja é peregrina e quer superar dificuldades. E deve elencar e ter presente esta realidade, que é pessoal, é de cada comunidade e é da Igreja no seu conjunto.

É um ato não só simbólico, é real, de assumir-se como Igreja em caminho. E isso é importante, porque cria também espírito para nos despirmos de preconceitos e de autocentralizações que nos impedem de ver e de escutar aquilo que Deus vai dizendo e vai dizendo também através da Igreja. E um dos males da Igreja, tantas vezes, tem sido esse de não escutar

Desde esse ponto de vista, pergunto-lhe, tendo em conta a experiência dos últimos anos em Portugal, como é que olha para o caminho que foi percorrido? Em especial, depois do trabalho feito na questão das indeminizações?

As consequências na Igreja são consequências dramáticas pelo dramatismo que têm na vida das pessoas. Portanto, devemos centrar-nos neste caminho que estamos a fazer, humildemente, e que não é perfeito. Neste percurso há certamente pontos a melhorar, mas aquilo que pretendemos, são, no essencial, duas coisas. Uma é que as reparações, mais do que uma mera questão de dinheiro, sejam uma questão de reconhecer o mal que foi feito às pessoas. Esse é o tal ato penitencial de reconhecer. Houve coisas muito más cometidas por pessoas, mas também, tantas vezes, instituições que não tiveram a atitude que deviam ter. Em segundo lugar, pretende-se criar também possibilidade de fornecer a estas pessoas elementos, para já, de reconhecimento, mas depois também de ajuda.

Há vítimas que já admitem desistir do processo das indemnizações, de reparação por causa de terem de passar por aquilo que chamam "calvário", por terem de recordar tudo o que aconteceu. Em algum momento, algo não fterá sido bem feito?

É lamentável, sempre, o ter de se repetir coisas. Sabemos tudo o que isso significa para uma pessoa que foi vítima de abusos. Agora, temos também de ter em conta o seguinte: isso refere-se, sobretudo, às pessoas que deram o seu testemunho à Comissão Independente e que não têm os seus dados registados. Não foi a Comissão Independente que procedeu mal ou não teve métodos adequados. Teve métodos adequados à sua finalidade: publicar um relatório. Tinha de ser forçosamente anónimo, esses dados não podem ser passados a outra entidade. Alguns foram-no com autorização das próprias pessoas. Nenhum material foi destruído, mas foi destituído de tudo aquilo que pudesse levar à identificação de pessoas. Com o Grupo Vita já é diferente, porque não se trata de códigos referenciais, trata-se de pessoas. Mas fez-se tudo o possível para não repetir tudo, de modo a evitar a revitimização. Tem-se insistido para que as pessoas sejam o mais possível respeitadas e para que não se vá além daquilo que é minimamente necessário para enquadrar as coisas. Isto vai ser feito o mais possível dentro da proximidade que é necessária.