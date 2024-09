Vale de Judeus. Fuga teve "caráter muito extraordinário", diz coordenador da Pastoral Penitenciária

O acompanhamento espiritual dos presos tem sido assegurado? É fácil encontrar pessoas que queiram assumir esta missão em nome da Igreja Católica?

É complicado, é complicado porque, como tem sido notório, saímos de um sistema prisional que estava assente na figura do capelão, a que agora nós não conseguimos dar resposta. Tínhamos clérigos com alguma abundância nos anos 50 e 60, mas, agora, de facto, com a reconstrução cultural que vivemos, já não temos com essa frequência. Portanto, quase todos os clérigos que trabalham nas cadeias estão também ocupados com outras atividades e outras ações pastorais. E aqui temos um problema, um dos nós górdios da pastoral prisional, que é começar a preparar leigos conscientes destes problemas e torná-los também interlocutores. Não só os leigos, mas também as próprias comunidades locais.

Era importante, e isso vai acontecendo, que as dioceses começassem a interessar-se por aquilo que acontece nas cadeias das suas áreas. As próprias comunidades, não só as paroquiais, mas as vicariais. Pelo menos aqui, no contexto de Lisboa, praticamente quase todas as vigararias têm um espaço prisional que deveriam aprender também a cuidar em termos pastorais, a preocupar-se e a fazer-se próximos dos vários agentes, seja dos agentes prisionais, que estão mais ligados ao sistema prisional em si, da contenção do recluso, mas também aos aspetos da educação, do acompanhamento e da reintrodução na vida da comunidade.

Há aqui um fator que não tem sido pastoralmente valorizado, ou seja, as pessoas interessam-se bastante, têm o seu que de curioso, mas isto é uma pastoral de presença, começa por ser uma pastoral de presença, um bocadinho como a pastoral da saúde. Uma pastoral de presença diante do mistério do sofrimento obriga a alguma paciência, alguma disponibilidade, também alguma inclinação e vocação. Não se pode tratar apenas como uma coisa estranha ou exótica que devemos experimentar uma vez.