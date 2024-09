Abusos na Igreja. “Em muitos casos partimos da estaca zero” para calcular indemnizações

Em resposta, Rute Agulhas reafirma que, “de acordo com a boa prática”, a validação dos depoimentos “não é passível de ser feita com rigor apenas com base em relatos escritos anónimos”. “A validação de um relato (ou, dito de outra forma, a avaliação da sua credibilidade) exige uma avaliação aprofundada, apenas possível com uma ou mais entrevistas presenciais, tal como definido em protocolos de avaliação forense nacionais e internacionais”.

“Grupo Vita não pode tratar de pessoas anónimas”

À Renascença, D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal (CEP), confirma que a informação recolhida pela CI foi quase toda destruída, mas diz que isso estava previsto desde o início.

“Estes dados da Comissão Independente foram depurados de tudo aquilo que pudesse ser caminho de reconhecimento e identificação de pessoas, por causa da lei da proteção de dados e do respeito pelas vítimas, mas também de eventuais agressores”, indica D. José Ornelas.

O também bispo de Leiria-Fátima acrescenta: “O anonimato da maioria dos depoimentos feitos à Comissão Independente não era aí um obstáculo, porque se tratava de caracterizar situações, tipificar abusos, para motivo de estudos. Isso foi algo importante, porque mexeu com a sociedade civil e a Igreja, e deu origem a todo este trabalho que estamos a fazer”. De acordo com o presidente da CEP, este anonimato “não serve para o momento atual para o Grupo Vita”.

“O Grupo Vita com os seus objetivos e com a sua metodologia não pode tratar de pessoas anónimas. Eu não marco consulta para uma pessoa anónima, nem recebo uma pessoa anónima. São pessoas concretas que vêm falar, e que precisam de ser atendidas. Neste momento, esta presença e identificação das pessoas está na base de qualquer possibilidade de ajudar [as vítimas]”, diz o bispo, considerando que não se trata de dar razão à CI ou ao Grupo Vita. “São fases diferentes que exigem metodologias diferentes”.

Entre 111 pessoas há 47 que querem indemnização

Ainda que a maioria da informação recolhida pela Comissão Independente tenha sido eliminada, Rute Agulhas confirma que em três casos, e com o consentimento das próprias vítimas, a Comissão Independente transmitiu elementos ao Grupo Vita. “A CI enviou-nos alguma informação, mas muito escassa, e mesmo nestas situações sentimos necessidade de entrevistar as pessoas. Os dados foram poucos para aqueles que são necessários reunir e recolher, com vista a uma avaliação do dano para a atribuição de uma compensação financeira”.