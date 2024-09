Reveja a chegada do Papa Francisco a Timor-Leste

O Papa Francisco entrou na cidade de Díli às 15h15 locais (07h15 em Lisboa) num carro aberto e recebido por milhares de fiéis que tentaram correr atrás do chefe de Estado do Vaticano. "Viva o Papa Francisco", gritaram os milhares de fiéis à passagem do Papa à saída do aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato, em Díli, onde chegou para uma visita de três dias.