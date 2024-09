João Paulo II não beijou o chão em Timor, mas garantiu à Renascença: "Todos os dias rezo especialmente por esta ilha"

“Espero que este problema de Timor Oriental seja resolvido segundo os princípios da justiça, segundo os direitos humanos e nacionais. E, se se trata de sofrimento, falámos dos sofrimentos durante a minha presença e na minha celebração na ilha. Mantive sempre muitos contactos com o bispo que lá está, Monsenhor (Ximenes) Belo, e também prestei, de modo especial, uma homenagem a estas vítimas, beijando o altar e beijando o chão do altar”, afirmou o Papa.

Nesta visita, que teve lugar meio ano antes do massacre em Dili (que ocorreu a 12 de novembro de 1991), o Papa assegurou ainda: “esquecer Timor não corresponde à minha verdade íntima, porque todos os dias rezo especialmente por esta ilha”.

As declarações do Papa foram transmitidas pela Renascença num direto com a jornalista Aura Miguel, logo após a aterragem do avião papal nos Açores, que podemos recordar aqui.

Apesar das críticas de alguns setores, e de alguma incompreensão inicial para com o gesto na deslocação a Dili, a proximidade de São João Paulo II para com o povo de Timor foi recordada e sublinhada, aquando da sua morte, em 2005, pelos principais dirigentes timorenses.