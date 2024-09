Francisco e os desafios da sua viagem mais longa

Neste contexto, os encontros que vai manter com as realidades políticas, caritativas e religiosas - cristãs ou não - reforçarão os alicerces para a convivência pacifica da família humana. Significativa será, sem dúvida, a presença do Papa na grande mesquita Istiq’lal, a maior do sudeste asiático.

Na visita a Singapura, um dos países mais ricos do mundo, com uma população multiétnica e religiosa (um quarto da população é chinesa), Francisco não esquecerá, certamente, os graves contrastes e disparidades económicos. A mão de obra imigrante atinge 40% da população ativa e, geralmente, não beneficia das condições de vida da restante população.

O drama das alterações climáticas

A beleza da fauna e das florestas, bem como a biodiversidade da Papua Nova-Guiné, têm sofrido com as alterações climáticas, com o aumento do nível dos oceanos e, sobretudo, com uma impiedosa exploração mineral. A presença de multinacionais tem causado um rápido crescimento económico, a par de graves problemas sociais e extrema pobreza, pois cerca de um terço da população vive com menos de 1,25 dólares americano por dia.

Espera-se que o Papa da “Laudato Si” denuncie os problemas que afetam gravemente as sociedades, tão cheias de contrastes, nesta parte do mundo.

Ao defender uma “ecologia integral”, Francisco alia a defesa da Casa Comum à preocupação pela justiça a favor dos mais pobres e desprotegidos e aposta no diálogo solidário e corresponsável. Por isso, esta viagem inclui também vários encontros com diversas realidades caritativas ligadas à Igreja Católica, como, por exemplo, em Díli, no encontro com crianças portadoras de deficiência.

No país mais católico do mundo

"Timor-Leste é atualmente o país com a mais alta percentagem de católicos no mundo (97,8%), excetuando a Cidade do Vaticano!”. O comentário é do arcebispo Paul Gallagher, responsável da Santa Sé para a relação com os Estados.

Numa entrevista ao semanário italiano "L’Espresso", o diplomata elogia o dinamismo da igreja timorense, “sempre muito ativa na promoção dos direitos de todos e em todo o processo para alcançar a independência”.