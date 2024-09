“Ecologia integral não é uma moda, mas caminho de conversão”

“Na Inteligência Artificial, o que o Papa chama atenção é, por um lado, esta realidade nova, que é também uma realidade cheia de potencialidades, mas ao mesmo tempo pode ser também um instrumento de uma enorme destruição. E por isso é preciso colocarmos limites, percebermos de que modo é que este instrumento pode estar ao serviço da humanidade, ao serviço desta Casa Comum onde a humanidade habita, e não como um instrumento de um poder centrado em si próprio, que procura o domínio e a destruição”.

Esses limites éticos são também necessários, diz, porque há o perigo de o homem se querer substituir a Deus. “É óbvio que o Papa usa bem as palavras, para mostrar que o antropocentrismo judaico cristão significa que o mais importante é a pessoa, entendida não em função de si própria, mas na relação com Deus e com tudo o resto. O Papa diz-nos que tudo o que nos é dado é como dom e como tarefa, daí o alerta que faz para a inteligência Artificial”.

O grito dos pobres e o grito da Terra



João Luis Fontes destaca o papel pioneiro que o Papa tem tido na denúncia da crise climática e na busca de soluções. “O Papa é um dos grandes responsáveis por tornar esta questão central, também ao nível do catolicismo, tornando-nos cada vez mais conscientes da realidade e das profundas consequências que o desgoverno dos homens na utilização dos recursos naturais provoca na própria Criação, na vida das pessoas e no agudizar das desigualdades económicas e sociais”.

“No fundo, para o Papa, a questão climática - e por isso é que ele fala sempre de uma ecologia integral - é que estes dois gritos são sempre muito associados, o grito dos pobres e o grito da Terra. porque acaba por afetar, sobretudo e em primeiro lugar as populações mais pobres e mais frágeis, que têm menos instrumentos para ultrapassar as consequências nocivas das alterações climáticas e do nosso uso não cuidado dos recursos da Terra”.