"Não sei se Deus criou outras criaturas inteligentes no universo. E isso é emocionante"

De repente, aos 30 anos, perguntei-me porque é que estava preocupado com a astronomia quando as pessoas morriam de fome no mundo. Por isso, abandonei a astronomia, pensava eu. Juntei-me ao Corpo de Paz dos EUA [Peace Corps, organização governamental de voluntariado] para fazer algo de bom pelo mundo. Decidi que em vez de tentar descobrir sozinho, iria simplesmente para onde quer que me mandassem. E a única coisa que me pediram foi ensinar astrofísica na Universidade de Nairobi, que era exatamente o oposto do que eu pensava. Eu estava a ensinar alunos que se tornariam professores de professores. A longo prazo, isso até foi bom para o país.

Mas, ao mesmo tempo, viajava pelo país onde os outros voluntários do Corpo da Paz estavam, numa parte muito remota do Quénia, levava um pequeno telescópio e dava palestras sobre astronomia. Todos queriam saber sobre o mais recente da NASA. E toda a gente queria olhar pelo meu telescópio. E de repente percebi que o que nos torna humanos é ter essa curiosidade por mais do que apenas saber o que há para o almoço.

Ter esta curiosidade sobre quem somos, como nos enquadramos neste universo, quão grande é este universo? E, finalmente, as grandes questões, porque é que existe 'algo' em vez de 'nada'?

Já era religioso na altura?

Não, de todo. Era leigo e não pensava em ingressar na vida religiosa. Eu namorava com uma pessoa e tinha este outro futuro planeado para mim. Também descobri que gostava muito de dar aulas, por isso pensei que poderia ser professor universitário numa pequena faculdade na América que não iria fazer investigação, mas principalmente ensinar. Consegui fazê-lo, com a experiência do Peace Corps.

E aconteceram duas coisas. Em primeiro lugar, descobri que adoro ensinar. Isso foi realmente maravilhoso. Também descobri que eu e a mulher com quem namorava não éramos feitos um para o outro. Tudo bem, era melhor descobrir isso mais cedo do que tarde.

E naquele momento pensei: o que posso fazer para ensinar e ainda assim defender algo maior do que eu? E percebi que os jesuítas não têm apenas padres, mas também têm irmãos. Por isso não teria de me preocupar em orientar pessoas com dificuldades, pois não sou realmente uma pessoa 'de pessoas'. Eu sou um 'nerd', o que sei é sobre pedras. Pensei em juntar-me aos jesuítas e eles nomear-me-iam para lecionar numa das muitas universidades jesuítas da América. Foi o que pensei que iria acontecer.