Bairro da Serafina. Pedidos de ajuda chegam em "catadupa" um ano depois da visita do Papa

Nos últimos tempos, há cada vez mais instituições sufocadas do ponto de vista financeiro, na sequência do aumento do custo de vida e dos apoios limitados por parte do Estado. Passa-se o mesmo neste centro?

Estou aqui desde 1977. Fui construindo, fazendo, alargando, apoiado pelo Estado, pelos benfeitores, pela própria comunidade. Não devo nada a ninguém. Não obstante todas as fragilidades e as dificuldades que temos a nível dos utentes, que podem muitas vezes contribuir com pouco, continuamos a ter possibilidades de aguentar e de pagar. Claro: gostava muito de pagar mais alto aos nossos funcionários, aqueles que mais ficam sacrificados no meio disto tudo. Às vezes vêm de longe para manter pouco mais do que o ordenado no mínimo nacional. É pouco demais. É uma injustiça. Há alguns ecos de que este governo tem intenções de fazer um levantamento concreto do custo real dos utentes nas instituições, para a partir daí apoiar mais, ver se aquilo que está a apoiar é suficiente ou não é. Até agora, tem havido um subsídio que nunca chega àquilo que necessitamos. Para uma instituição poder sobreviver, tem de ter pelo menos 50% de apoio do Estado. Com os meus colaboradores, estudamos concretamente cada situação, e temos aguentado a barca. Agora, o que pesa nas instituições é o pessoal. Há uma injustiça. E depois, sobretudo, está a ideia de que o Estado nunca pensa nas instituições, na ação social do país. Já estive à frente da CNIS [Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade] e sei muito bem o que a casa gasta. É preciso lutar para termos alguma coisa para as instituições. Não é justo. Nós estamos a fazer aquilo que o Estado havia de fazer. Só que o Estado o que faz, faz mal. Veja a Misericórdia de Lisboa. Tinha a ação social toda de Lisboa. Agora zero.

É uma questão de gestão?

Não sei. Uma empresa tem de ter coração. Quem se mete neste tipo de instituições não pode simplesmente pensar no lucro, nem no dinheiro, venha do Estado, dos utentes ou de quem quer que seja. Como diz o Papa, temos de ter coração. Eu coloco-me sempre no papel daquele que vai bater à minha porta. Precisa de comer? Nós damos-lhe de comer. Querem apoio em casa para o pai ou para a mãe? Apoiamos. Se calhar muitas instituições não folgam assim, mas para a instituição folgar, também trabalho.

Estou aqui desde manhã, das 9h00 até às 17h00 – qualquer coisa que acontece é aqui que vêm bater à porta. É preciso alguém que se dedique totalmente. Achei que, como padre, além do serviço religioso que tenho de fazer na paróquia – batizados, casamentos, pregação, catequese, missas –, o meu trabalho é de caridade, de ajuda ao próximo. Quando me ordenei, a única frase que escolhi foi "Por Amor”. Aqui procuro pôr em prática aquilo que foi o meu ideal, aquilo que projetei no dia em que me consagrei ao Senhor.