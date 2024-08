Impacto da JMJ Lisboa a nível pastoral? “Essa é a auditoria mais difícil de fazer”

Seria importante a Igreja promover e proceder a essa avaliação? Perceber que impacto a JMJ teve, por exemplo, ao nível das vocações, se aumentaram?

Nós vamos tendo notícias do mundo inteiro de pessoas que tomaram decisões na sua vida em razão da participação na Jornada, e não é só de Lisboa, é das outras jornadas também. Há pessoas que decidiram casar, há pessoas que decidiram ser missionárias, há pessoas que decidiram entrar nos seminários, há pessoas que tomaram decisões muito importantes e graves para as suas próprias vidas. E por isso acho que não é justo, nem sério, nem exequível, que agora andemos a querer também fazer um relatório, uma auditoria naquilo que significa o que aconteceu ao nível do coração de cada peregrino.

Somos cristãos, confiamos, temos fé, e uma coisa tenho a certeza: o encontro que se desejava proporcionar de cada jovem com Cristo vivo, aconteceu. O encontro que se queria proporcionar dos jovens uns com os outros, aconteceu. O encontro que se queria proporcionar dos jovens com o sucessor de Pedro, o nosso querido Papa Francisco, aconteceu. Tudo isto aconteceu, e a consequência disto é a conversão dos corações, e isso cada um tratará do seu e saberá do que passa no seu coração.

Quem sabe, daqui a alguns anos, possamos visualizar aquilo que são esses frutos mais vocacionais, se assim podemos dizer. Mas também sabemos que a uns cabe fazer a sementeira, a outros cabe fazer a colheita. Nós já tratámos da sementeira.

"Se mudou a forma da sociedade civil olhar para a Igreja? Acredito que sim. Mas também acredito que alguns, dentro e fora, continuarão a ter o pé atrás, ou continuarão a ter o desejo e a vontade de procurar aquilo que foi menos bom"

A experiência da JMJ inaugurou um novo estilo de relacionamento do Estado com a Igreja?

O apoio do Estado português à Jornada Mundial da Juventude foi impecável, foi excelente, ultrapassou qualquer das nossas melhores expectativas. Estou muito agradecido, eternamente agradecido: ao Presidente da República, ao primeiro-ministro António Costa; ao secretário de Estado Tiago Antunes, à ministra Ana Catarina Mentes, ao presidente da Câmara de Lisboa na altura - e depois ministro das Finanças - Fernando Medina. Ao engenheiro Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, ao seu vice-presidente Anacoreta Correia, ao presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, à sua vice-presidente Sónia Paixão. Ao presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, e à sua equipa. Ao presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, e à sua equipa. À Associação Nacional de Municípios, para englobar 'todos, todos, todos' os presidentes de câmara do país. Os presidentes de junta de freguesia, a ANAFRE. 'Todos, todos, todos', os ministérios, as direções gerais, os institutos públicos.

Aqui referir, de modo especial, as Forças Armadas e, já agora, não posso esquecer o ministro dos Negócios Estrangeiros que foi impecável no tratamento, na possibilidade que nos foi dada de chegar ao mundo inteiro com o convite para a Jornada Mundial da Juventude. O doutor Gomes Cravinho foi essencial, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a nossa máquina diplomática e consular, foram indispensáveis e insubstituíveis para que tudo pudesse acontecer da melhor maneira.