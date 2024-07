Jesuítas celebram 40 anos de CUPAV. “Proximidade, relação, simplicidade e alegria é o que nos define”

E só se percebe quando se ouve, não é?

Claro. E haver espaço para a dúvida, espaço de escuta, espaço de caminho, creio que é o elemento diferenciador.

Pela sua experiência neste acompanhamento de tantos jovens, crentes e não crentes, como avalia a atual geração, se é que isso é possível… É uma geração com sede de espiritualidade, comprometida com a Igreja? Porque muitas vezes diz-se que os jovens estão afastados, e se calhar não é bem assim...

É uma pergunta complexa. Estamos aqui a falar de muitas juventudes e de muitas gerações. Como em todos os tempos, há uma sede sempre - e talvez cada vez mais - de encontrar um sentido para isto tudo, que está cada vez mais caótico a todos os níveis, dentro e fora da Igreja. Encontrar alguma espécie de sentido, de coerência, de espaço, onde as coisas façam sentido é cada vez mais necessário. E é a busca de todos, não é só da juventude. É uma coisa muito prática, do dia a dia, encontrar espaços - estava a falar do Oásis - onde as coisas sejam coerentes, façam sentido, onde eu encontre uma linguagem espiritual que bate certo com a linguagem social, uma linguagem política que bate certo com a linguagem do compromisso pelo bem comum, onde há caminho para eu fazer um certo percurso pessoal a partir do lugar onde estou - por isso falava dos crentes e não crentes, uma expressão muito querida ao Padre António Vaz Pinto. No fundo, é partir de onde cada um está e haver lugares onde isso seja possível.

E seja possível com alegria? Também é uma marca?

Sim. Porque a alegria… se eu me sinto livre, não estou obrigado, se posso fazer o meu percurso pessoal sem ser numa espécie de escravatura, eu experimento uma alegria que vem de eu estar a fazer um caminho pessoal, meu, sou dono da minha história, das minhas opções, e não há aqui ninguém que esteja a contá-la por mim. A alegria vem daí.

Para os que ainda são jovens, mas já não são universitários, que respostas tem a Igreja, no geral, e também os jesuítas, para depois desta fase em que frequentam os centros universitários? Ou abre-se aqui muitas vezes um gap, um intervalo, um vazio?

Creio que se abre um gap, e é uma coisa sobre a qual temos pensado bastante nos últimos tempos. Oferecer soluções adultas na fé é mais exigente, do ponto de vista de estudo, de compromisso, de associação das comunidades para partilharem a sua fé, para se implicarem socialmente, para trazerem alguma frescura e novidade ao mundo.

Ter meios para adultos na fé é mais difícil, é mais exigente do que montar um campo de férias, uma peregrinação ou um voluntariado. Há um percurso de acompanhamento para estados de vida que são mais exigentes, mas as pessoas têm de tomar decisões mais pesadas, lidar com outros estados de vida que não são tão lineares e que não acontecem tanto na juventude: todas as questões da família, as questões laborais. Há muitos temas, muitas decisões, que exigem uma outra preparação, das próprias comunidades. E, de facto, ainda não conseguimos oferecer uma resposta mais consistente nesse sentido.

A Igreja devia investir mais nisso?

Sim. Creio que os novos tempos também estão a pedir isso. Estamos a atravessar este período do Sínodo, com convulsões ótimas que estão a trazer ao de cima essa necessidade: precisamos todos de aprofundar, de rezar mais, de estudar mais. Precisamos todos de nos ouvirmos mais.

"Estamos a preparar o CUPAV para aquilo que venha a ser o futuro e possibilitar o desenvolvimento de muitos projetos naquela casa"