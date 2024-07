Tiago abraçou a vocação. Jovem trocou Engenharia por Teologia e hoje é padre

O padre Tiago Fonseca percebeu, de antemão, a importância que assume a sua presença em localidades mais despovoadas.

“Acho que de certa forma passamos a fazer parte da vida, do dia-a-dia das pessoas. Somos uma presença assim constante e isso também é muito importante. Um padre é sempre mais do que um padre, aqui nestas paróquias mais do Interior do país. As pessoas estão mais sozinhas, há bastante isolamento e acabamos por ser uma presença e uma referência para as pessoas”, completa.



Crise de vocações pode ser oportunidade

“Não tenho nenhum padre na família. Mas foram os meus pais que me deram uma educação cristã. Essa é a primeira semente, obviamente. E sempre me apoiaram naquilo que eram os meus sonhos e que eram as minhas decisões. No início, esta decisão, encararam-na com surpresa, não estariam à espera”, revela Tiago Fonseca, sorrindo.

O caminho do sacerdócio não tinha sido percorrido por ninguém da sua família e a tão falada crise de vocações pode ser uma oportunidade, considera.