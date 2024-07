Novo bispo de Beja promete "atenção redobrada à fragilidade" dos migrantes e dos idosos

O novo bispo de Beja promete "atenção redobrada" aos problemas da comunidade imigrante. Em declarações exclusivas à Renascença, D. Fernando Paiva, cuja ordenação e tomada de posse decorrem este domingo a partir das 17h00, diz “já ter alguma informação sobre as dificuldades” que aquela população enfrenta, em particular as relacionadas com problemas de habitação, de emprego e de legalização.

"Já me chegou alguma informação sobre esse tema e, naturalmente, que há de ser um foco da nossa de atenção. É preciso estar atento a essas realidades e às dificuldades dessas pessoas que estão em situação de fragilidade. Sei que já tem havido algum trabalho nesse sentido e devemos ter uma atenção redobrada a esse tema para dar o apoio que toda essa gente merece e precisa", sublinha.

O novo bispo de Beja promete também estar atento ao fenómeno do abandono de idosos. D. Fernando Paiva considera ser necessário “encontrar novas respostas para este tipo de problemas”.

O responsável lembra que “há instituições que estão no terreno e que vão fazendo o seu trabalho”. “Esse trabalho precisa de ser continuado e incentivado. Temos ao mesmo tempo de ir pedindo a luz e a força do Espírito Santo para ir descobrindo novas formas de estar e novas formas de encarar os novos desafios e as nossas realidades. Percebemos claramente que a realidade que temos hoje não é a mesma de há 20 ou 30 anos. E, por isso, temos que ter esta ousadia de trilhar caminhos novos, e ousar respostas novas para poder com qualidade chegar a toda esta gente”, acrescenta.

Nestas declarações à Renascença, D. Fernando Paiva deixa uma mensagem de esperança à sua nova diocese; "um território de grande dimensão, marcado pelo fenómeno da desertificação e com uma prática religiosa baixa".

"Exploração dos imigrantes persiste", alerta Cáritas

O presidente da Cáritas Diocesana, Isaurindo Oliveira, defende a necessidade do novo bispo dar uma atenção muito particular à vulnerabilidade dos migrantes.

Em declarações à Renascença, o responsável garante que “a exploração dos imigrantes persiste” e afirma que as autoridades não dispõem dos meios necessários para minorar o problema.

O responsável explica que a natureza das culturas na região exige “muita mão de obra e, isto significa que se estas condições de mercado não se mudarem, estes problemas vão continuar, porque, como nós não temos não de obra aqui temos que a ir buscar a outro lado e, portanto, estes problemas persistem”. “E a exploração persiste, isso é evidente. Tudo isto dá aso a um negócio e neste caso muitos destes negócios são ilícitos”, reafirma.