"Não importa se jogamos bem ou mal". Padres vão a jogo na Clericus Cup

Marco Gil aborda ainda o tema da alimentação dos atletas. “Não há assim grande cuidado com a alimentação, não. Eu costumo dizer, nós, como somos aqui do Norte, somos um bom garfo”, observa o padre futsalista, enaltecendo as amizades que surgem no âmbito destes torneios. "Nós, mais velhos, já sabemos como é. Se não fosse o futebol, eu nunca conhecia o padre Leitão, da Diocese de Viseu. Quer dizer que são estas partilhas, estas experiências interdiocesanas, que, realmente, constituem o lado mais positivo do futebol”, reconhece.

A evangelização não é só dentro de quatro paredes



Vila Real é apontada como a equipa favorita, mas Braga apresenta-se com duas equipas, no campeonato que decorre em Viseu.

“Se pudermos vencer, naturalmente, que é bom. Agora, estamos cientes de que a equipa de Vila Real, tem um 5 muito forte. E que, à partida, são eles os favoritos. Braga, vai tentar”, conclui o capitão Marco Gil.

O capitão bracarense deixa um apelo: “naturalmente que a moldura humana é sempre positiva. Portanto, deixava um desafio, que venham, que possam desfrutar um bocadinho do tempo connosco e que, acima de tudo, também possam beber desta alegria que os sacerdotes têm em praticar desporto. E que, de certa forma, também transmite, não só uma alegria, mas também transmite uma missão. A evangelização não é só dentro de quatro paredes, que se chama Igreja. A evangelização começa, precisamente, fora dessa mesma igreja. E que as pessoas sintam que nós sacerdotes, temos as nossas debilidades, como o comum mortal”, afirma.



Oásis futebolístico em Braga



É um torneio que conjuga o desporto com a sã convivência entre cerca de uma centena de padres provenientes de diversos pontos do país, logo, com experiências pastorais díspares que partilham entre si nos dias de duração do torneio.

A prova procura ter, além da dimensão competitiva, uma dimensão cultural para promoção da região que acolhe a realização de cada edição. A “Clericus Cup” serve também para que o selecionador nacional escolha os jogadores que representarão Portugal no torneio de futsal Europeu de padres.