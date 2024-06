Abusos: 21% das vítimas denunciaram os crimes pela primeira vez nos últimos 12 meses

No último ano, 21% das vítimas de abuso sexual na Igreja que recorreram ao grupo Vita, criado em maio de 2023, falaram pela primeira vez sobre os crimes de que foram alvo. De acordo com o relatório apresentado esta terça-feira, em Fátima, em 81% dos casos não foram feitas denúncias às estruturas da Igreja, e em mais de 86% das situações não houve reporte ao Ministério Público ou à polícia.

O documento, o segundo apresentado pelo Grupo VITA desde a sua criação, em maio de 2023, refere que mais de dois terços (67,2%) das vítimas pediram apoio psicológico, e cerca de um terço (34,5%) manifestou a vontade de receber uma compensação financeira. Como a Renascença avançou já, o Grupo VITA identificou, entre maio de 2023 e junho de 2024, 105 vítimas de violência sexual no contexto da Igreja. Destas, 39 pediram já apoio monetário. Há ainda 23 vítimas a receber apoio psicológico regular, cinco a beneficiar de apoio psiquiátrico, cinco com apoio social, uma com apoio jurídico e uma com suporte espiritual. Em dez situações, o grupo VITA acompanhou as vítimas em audiências junto dos bispos ou em processos de audição por parte de comissões diocesanas.

No último ano, o grupo VITA reportou 66 casos de abuso sexual às estruturas da Igreja e enviou 24 à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Judiciária. De acordo com o documento divulgado esta terça-feira, as dioceses com mais sinalizações foram a do Porto (9), Lisboa (8) e Braga (7). As denúncias dizem respeito a casos ocorridos entre 1960 e 2024, e grande parte, ou seja, 69 chegou ao grupo liderado por Rute Agulhas no último semestre de 2023. Em 33% das situações, a violência ocorreu nas décadas de 1960 e 1980.