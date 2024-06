Patriarcado de Lisboa tem dois novos bispos auxiliares

O ainda Diretor Espiritual do Seminário de Cristo Rei espera de cada um “a oração constante” para que o Senhor converta o seu coração “à sua vontade”.

D. Nuno dirigiu ainda palavras aos “irmãos do Presbitério” e de quem espera “que me ensinem e animem à fraternidade da missão”. “Do Colégio Episcopal de Portugal, a quem saúdo com reverência, espero a fortaleza dos apóstolos na santificação, no anúncio da palavra e no serviço do Governo das Nossas Dioceses”, prossegue.

O novo bispo lembra e invoca “a feliz memória dos que me sustentaram na vocação e agora no céu me entregam no louvor de Deus sem fim” e deixa também uma breve mensagem ao Patriarca Emérito D. Manuel Clemente evocando a sua “paciente e generosa amizade”.