Santo António. “Alguns estrangeiros não sabem que é português”

O resumo do resto do seu percurso na Igreja indica que frei António saiu de Coimbra para Marrocos, para seguir os passos dos franciscanos que conheceu e que tinham sido martirizados naquele país. No regresso, doente, o barco em que seguia acabou por ir parar a Itália, onde conheceu São Francisco de Assis e participou no primeiro Capítulo da Ordem. Morreu em Pádua, a 13 de junho de 1231, já com fama de santidade. Foi canonizado no ano seguinte.

O Santo casamenteiro, a que muitos também pedem ajuda para causas ou objetos perdidos, foi proclamado Doutor da Igreja pelo Papa Pio XII, a 16 de janeiro de 1946. Mas, esta faceta surpreende muitos visitantes, confirma à Renascença Paulo Cuiça, da EGEAC e do Museu de Santo António.

“Alguns estrangeiros não sabem que ele é português, e portanto, acham que ele é italiano. A outra coisa que me surpreende sempre muito é muitas pessoas não saberem, e só perceberem a meio da visita - tanto aqui como no museu - que Santo António era um erudito, com uma cultura muito acima da média. Conhecem mais o lado popular, porque é o lado mais fácil e mais visível, e ficam sempre surpreendidas com isso. Ora, ele é um Doutor da Igreja!”, sublinha.

"Há muita devoção e carinho por Santo António, de todas as nacionalidades"

À Renascença, José Manuel Pimenta, da Pastoral de Turismo do Patriarcado, diz que apesar de poucos conhecerem o lado mais erudito de Santo António, a devoção é muita e é universal. “Sendo um grande intelectual, grande parte das pessoas que lhe têm devoção, nunca leram um discurso ou uma homília do Santo Antonio, mas têm um grande carinho, e quando perdem alguma coisa, ou acontece alguma coisa menos boa na sua vida, é a ele que recorrem logo, automaticamente!”.

“É interessante ver o espaço que foi criado pelo último reitor de Santo António, é uma caixa de orações colocada junto ao quadro milagroso de Santo António, na Igreja de Santo António de Lisboa. De todas as nacionalidades escrevem os seus pedidos, os seus agradecimentos que colocam com imensa devoção e carinho aos pés do quadro”, conta.

Patriarcado e autarquia de Lisboa trabalham juntos na programação cultural, e José Manuel Pimenta confirma que as rotas relacionadas com Santo António são as mais procuradas.