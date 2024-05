"Ninguém tem a real noção da criminalidade" sobre as crianças

Daquilo que sabemos, a maior parte dos crimes continua a estar associada à violência doméstica e aos crimes sexuais?

Sem dúvida. Daquilo que podemos registar, no nosso relatório estatístico, seis em cada dez crimes são de violência doméstica, no caso dos crimes sofridos contra crianças. E três em cada dez são crimes de natureza sexual. Maioritariamente, as crianças continuam a ser vítimas destas formas de violência, sendo que não nos podemos esquecer que a violência doméstica, de uma forma um bocadinho autoexplicativa, acontece entre portas e acontece pelas pessoas que são as figuras de cuidado. No caso da violência sexual, cerca de 50% das situações acontece, de facto, por pessoas que são familiares da vítima e dos outros 50%, diria que 40% a 45% acontecem por pessoas que elas conhecem. Estas são aqui as grandes predominâncias da criminalidade nesta matéria.

Que tipo de apoio presta a APAV?

Isso depende muito da situação. Aquilo que eu gostaria de destacar, desde já, é que estamos a falar de um apoio que é gratuito e confidencial. Depois, caso a caso, as situações são analisadas com cautela e olhando para vários vetores. Podemos prestar desde apoio psicológico, acompanhamento em diligências processuais, esclarecimento sobre direitos a articulação com outras entidades, por exemplo, nas matérias da educação, do apoio social, entre outros... Mas isto tudo decorre de uma análise muito cuidada, quer dos riscos que aquela criança possa estar a correr naquele momento quer também das necessidades que emergem daquele pedido em específico.

Temos indicalções de aumento da intolerância em contexto escolar. A APAV tem essa perceção, também?

As notícias, diria, refletem uma pequena parte. Aquilo que nós temos percecionado é que a comunidade escolar está mais atenta às situações de violência que acontecem, tanto na própria comunidade como fora dela. É, muitas vezes, a comunidade escolar que acaba por ser o ponto de partida, para que estas crianças possam vir a ter o apoio de que necessitam. Há uns meses, tivemos um caso mediático de um professor de uma escola no Norte, e foi a escola que agilizou esse pedido de ajuda. Recentemente, tivemos outras notícias de alguma intolerância, mesmo entre pares. É importante salientar que a violência entre as próprias crianças é muito mais do que uma brincadeira e pode ter repercussões muito significativas.