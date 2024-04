Mais de mil pessoas caminham em Lisboa em defesa da vida

“É um tema que nós nunca vamos querer ver fechado da forma como está agora fechado. Por isso, e com um novo Governo e um novo rumo político do nosso país temos muita esperança de que seja um assunto que volte a ser ouvido e discutido”, apela.

Enquanto o desfile avança, os cânticos também se renovam. Se ao início, no Largo Luís de Camões, quase todos apelavam a um travão à morte medicamente assistida, agora ouvem-se palavras de ordem contra o aborto: “Porquê, porquê? Se já bate o coração”, afinam-se as vozes, já a entrar no Príncipe Real.

Para Teresa, de 55 anos, esta também não pode ser uma questão encerrada – principalmente porque o Estado está a “falhar” no apoio a dar às grávidas, algo que se vê bem “quando olhamos para as notícias e a maior parte dos problemas nos hospitais são nos serviços de ginecologia e obstetrícia”. Esta manifestante sublinha ainda que a assistência médica também não é suficiente na velhice – “o Estado tem de assegurar cuidados paliativos, antes de oferecer serviços para matar as pessoas”.

E já a Assembleia da República espreita entre os prédios coloridos da rua de São Bento quando nos cruzamos com Gonçalo. A logística para a conversa é difícil – afinal, tem a filha às cavalitas e os dois mais velhos ao lado. À Renascença, diz-se “surpreendido” com a adesão dos jovens, mas aplaude o “otimismo que dá esperança, já que a mudança está na mão deles”.