Fim do SEF prejudicou acolhimento de imigrantes. "Há uma situação de descontrolo"

COMBATE À POBREZA. PRIORIDADE AOS TEMAS SOCIAIS

Estou a olhar para a lista que tem a seu cargo, como presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, e é muito abrangente: Comissão Nacional Justiça e Paz, Pastoral Penitenciária, Capelanias Hospitalares, Comissão Nacional da Pastoral da Saúde, Cáritas e Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência. É toda esta área social.

Mais a parte dos migrantes, que é tão importante.

Nesse sentido, pergunto: em sua opinião, quais devem ser as áreas e as medidas prioritárias para o próximo Governo? O que é que é mesmo urgente?

Parece-me urgente uma reflexão e um estudo sobre o rendimento das pessoas em Portugal. Somos o país da Europa onde a diferença dos rendimentos é maior, e isto tem a ver depois com a questão da habitação, com os jovens que se formam e vão para o estrangeiro trabalhar, tudo por causa da diferença de rendimentos que existe.

Perdemos aquilo a que se chamava a sociedade remediada. Com grandes grupos a terem rendimentos que tornam públicos, muito positivos, mas isso não corresponde à realidade da sociedade, que vive deprimida em termos de resolução e governo da própria vida, das pessoas e das famílias.

É o apelo que temos vindo a fazer, a Cáritas e também a Comissão Nacional Justiça e Paz: queremos, obviamente, colaborar, mas temos de observar, fazer estudos e chamar a atenção, porque não queremos manter uma situação de dependência, em que as pessoas se estabilizam ali na esmola, mas que as pessoas cresçam, se desenvolvam. Queremos um país desenvolvido de forma abrangente. Não chega ter uma sociedade com uma economia com êxito, quando, afinal, no todo da população há muita gente que fica para trás.

Aliás, o último barómetro da Deco Proteste revela, por exemplo, que três em cada quatro famílias sentiram grandes dificuldades em pagar as contas no ano passado. E o estudo da Cáritas, revelado em fevereiro, indicava que há cerca de 513.000 pessoas em situação de privação material severa, e dá conta também de uma tendência de aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo. Estamos a falhar neste combate à pobreza, em conseguir que os portugueses tenham uma vida digna?

Temos já académicos a estudar o fenómeno da pobreza, que têm dados e que podem ser uma ajuda para quem governa. Aquilo que já ouvi é que é preciso um desígnio da parte governativa para enfrentar estas situações, levar a sério essa resposta. E há quem esteja disponível e possa colaborar nessa avaliação.

Deve ser uma prioridade?

É uma prioridade cuidar dos pobres e da questão dos rendimentos das famílias, das pessoas em Portugal. É mesmo uma necessidade, porque a questão agravou-se.

Já falamos aqui da habitação, da saúde e educação, tudo se interliga. Numa entrevista à Renascença, a antiga ministra da Educação, Maria Lurdes Rodrigues, diz que o desafio para o próximo Governo é “reparar o elevador social”, que está avariado. É também para isso que está a alertar?

Vamos lá ver, nestes 50 anos do 25 de Abril não podemos deixar de considerar o desenvolvimento que foi feito. Ainda há dias me encontrei com pessoas com necessidades especiais, e o desenvolvimento, a consideração que há em relação a estas pessoas hoje é notável. Pensando há 50 ou 60 anos atrás e o que há agora de resposta, é notável. Claro que não é o Estado, são as instituições com o apoio do Estado e hoje as famílias têm referências de apoio, que vêm a público. Gerou-se uma consideração, quase uma ternura, um carinho da sociedade em relação às instituições que têm essas pessoas e vem ao de cima uma beleza humana que não conhecíamos.

A própria Igreja também tem ajudado a essa sensibilização, com o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência.

Sim, claro. Se houve atenção, neste caso, a estas pessoas, e se criaram movimentos e instituições para trazer auxílio a esta realidade humana, porque devem fazer parte da evolução do país... não podemos cair numa situação em que há um problema de rendimentos, de famílias com complicações a emigrarem. É preciso uma presença, uma atitude de confiança e de bem, de modo a que toda a gente se envolva, também as empresas e os grupos económicos. Sei que muitos têm essa postura e interesse em que as coisas se desenvolvam, e se preocupam com o o diálogo com os seus funcionários. Mas é preciso cultivar essa maneira de estar na vida, reconhecendo o bem. Digamos que cada empresário é um agente social, porque está a fazer bem ao país e a muita gente.