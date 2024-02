Victor Gil: “Quem está no centro é a pessoa que precisa de cuidados”

Percebemos que o movimento não propõe propriamente um modelo, mas está aberto à participação de vários protagonistas no SNS. Com a atual crise da saúde, vemos doentes várias horas à espera nas urgências, grávidas a fazer quilómetros para ter uma consulta ou para fazer um parto. A que é que se deve a esta crise?

Primeiro, isto vem muito de trás, e eu também não queria estar aqui a avançar com a minha opinião pessoal. Isto é uma coisa que vem muito de trás. Tem a ver, entre outras coisas, com a taxa de pessoas que vão saindo por reforma, tem a ver com outros fenómenos que também se conhecem, com algumas pessoas que saem do sistema porque não estão satisfeitas com as condições... Isto vem de há muito tempo. Eu sou médico há muitos anos e, quando comecei a minha carreira, já nessa altura se ganhava muito mal. O que é que se fazia nessa altura? Procuravam-se complementaridades, procuravam-se fazer outras coisas, desde dar aulas até fazer coisas em clínicas, etc. Depois, mais tarde, ganhava-se algum dinheiro extra em urgências que saiam muito do pêlo: as pessoas trabalhavam o seu horário normal e, para além disso, trabalhavam em urgências, mas isso chegou a um ponto que as pessoas não aguentaram mais. Era previsto que isto ia acontecer.

Agora, também acredito que com todas as boas intenções que possa haver - e vejo boas intenções por parte de quase toda a gente, cada qual tem o seu modelo, mas penso que toda a gente está interessada na coisa pública e em fazer tudo para a melhorar - isto não se vai resolver estalando o dedo. Ninguém tem uma varinha de condão. Agora, sozinhos vai ser muito mais difícil. Se houver plataformas de entendimento que tenham como centro a pessoa humana que está a sofrer e que precisa de ajuda, então, talvez haja também possibilidade de se resolver de uma forma mais eficaz o problema.

Não há também uma parte da responsabilidade dos próprios médicos, ou da Ordem dos Médicos, com a sua relutância em aumentar, por exemplo, o número de vagas de acesso à carreira médica?

Pois, talvez, isso é uma questão muito debatida também há muito tempo. No passado, havia um sistema muito baseado no Estado em que os privados tinham uma expressão muito pequena. Foi assim no início da minha carreira. Havia consultórios individuais, mas um sistema com hospitais com a expressão que têm agora não existia. E, portanto, o empregador era o Estado. O Estado podia fazer as suas contas e calcular quantos médicos é que precisa ao fim de um número determinado de anos. As pessoas que iam para fora eram uma minoria. O Estado era o grande absorvedor dessa mão-de-obra médica e, portanto, também não fazia sentido haver uma formação do número excessivo de médicos que depois iam para o desemprego. Contavam-se histórias nesta altura, como, por exemplo, que no Brasil havia médicos que eram taxistas. Também compreendo que quem tinha responsabilidades na Ordem dos Médicos, nessa altura, tivesse algum cuidado com isso.

Ora, a realidade mudou, tudo mudou, e acho importante pensarmos que o que acontece neste momento não é o que acontecia há 30, há 40 ou há 50 anos. O país mudou, mudou tudo, sociologicamente,e há neste momento o desenvolvimento de vários grupos privados que servem milhões de pessoas em Portugal. E há um mercado de trabalho diferente. Mais ainda: eu não tenho a certeza de que o problema seja um problema de diminuição do número absoluto de médicos. Nós fazemos a comparação com vários países que têm situações muito equilibradas em termos da prestação de cuidados e não é um problema tanto de número. Poderá ser um problema de distribuição. E há grandes assimetrias regionais no nosso país. Eu diria: quase escandalosas assimetrias regionais, E é um problema também de organização de serviços.

Por vezes, caímos em algumas utopias, em algumas formas de imaginar o Serviço Nacional de Saúde, particularmente a nível de cuidados básicos, porque é necessário primeiro satisfazer as necessidades imediatas da população e depois pensar em modelos integradores. Às vezes, é um pouco o contrário. Há muita coisa a discutir aqui. Aquilo que nós queremos sempre puxar, e é a razão de ser deste movimento, é: tem de se colocar a pessoa humana no centro, tem de se colocar a pessoa humana no foco. A dignidade dessa pessoa, a acessibilidade. E, então, vamos todos tentar pensar qual é a melhor maneira e talvez isto justifique plataformas que sejam plataformas mais abrangentes.