"Há muitos portugueses que não têm acesso à informação"

Voltando à Global Media: além dos postos de trabalho que estão em risco, há importantes alertas a sublinhar sobre a necessidade de uma informação plural. Há riscos, do ponto de vista da própria democracia, da manutenção da democracia, do escrutínio democrático, com este tipo de situação?

Acho que o que nos mostra esta crise na Global Media é a ponta do icebergue, porque nós já estamos com 25 por cento do território nacional sem escrutínio jornalístico. Passou-se de uma situação nos anos 90-2000, em que todo o território nacional tinha mais jornalistas do que profissionais de comunicação nos municípios, para um paradigma totalmente oposto. Temos municípios com uma máquina de propaganda nos seus territórios - com técnicos, com investimento pesado, a passar propaganda, legítima, não ponho isso em causa, que é feita pelos respetivos poderes autárquicos - e não temos, em contraponto, jornalistas naqueles territórios, para fazer uma avaliação do trabalho que é feito de uma forma isenta, imparcial, de uma forma de acordo com o que está consagrado no código deontológico dos jornalistas e com o estatuto.

E agora há o risco de desaparecer o último grande diário do Norte...

Eu trabalhei para o Jornal de Notícias durante 17 anos e trabalhei nove anos para o Diário de Notícias, como colaborador. Nos dois, na região onde vivo sempre senti liberdade em reportar aquilo que se passava. Mas até em termos nacionais e internacionais, quando se proporcionava, portanto tenho o maior respeito e não tenho dúvidas: se estes dois meios desaparecerem, Portugal fica muito mais pobre do ponto de vista do escrutínio democrático. Não tenho a mínima dúvida.

Isto está a acontecer num ano que vai ter vários atos eleitorais...

Nos 50 anos do 25 de Abril.

E nos 50 anos do 25 de Abril. É preocupante este definhamento da imprensa e da comunicação social em geral?

É preocupante. Neste momento, tenho pena, porque há uma fatia da população que não considera que seja importante, porque como tem acesso a informação no seu telemóvel, julga que a informação que circula é informação credível. Muitas vezes, nós sabemos que não é e estamos a cultivar um povo de uma forma cada vez mais... digamos que, com tanta informação as pessoas nunca souberam tão pouco. Esta é a minha análise. Não é por acaso que os populismos estão a surgir e só...

Mas também porque se perdeu esta ideia de mediação...

Exatamente.

O acesso é imediato, torna logo tudo verdade… Não há triagem, não é?

É. E esse é o papel fundamental de um jornalista, é essa obrigação legal e ética que um jornalista tem. Desaparecendo esta função de mediador, temos o resultado que temos noutros países.