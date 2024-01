Igreja tem de fazer "avaliação séria da JMJ Lisboa", que não foi só "um festival"

No pós Jornada Mundial da Juventude (JMJ Lisboa 2023), e em pleno caminho sinodal, que perspetivas se abrem à Igreja em 2024? A pergunta foi lançada no programa da Renascença "Pequenas Grandes Coisas", deste domingo.

Francisco Mota é pároco na igreja da Encarnação - ao Chiado, em Lisboa -, diretor da Brotéria e vice-presidente do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Portugal. Espera que a Igreja “dê testemunho de que é uma comunidade movida pela fé”, para que se entenda que o trabalho social que faz, resulta de “sermos chamados por Deus a ser servidores do mundo e construtores da paz. Seria a minha primeira expectativa para 2024”.

Para o sacerdote jesuíta, é urgente a Igreja fazer o balanço da Jornada Mundial da Juventude, para que o impacto que teve não se perca. “É um trabalho que não está feito, não se vê movimento para que venha a ser feito”, lamenta.

"Avaliar a Jornada não é só ver quanto é que custou, se foi tudo pago, se os fornecedores estão satisfeitos, mas é perceber qual é o impacto que teve, que vidas é que tocou, e como; que impacto tem na maneira da Igreja se relacionar com os pobres, com os doentes, com os que estão sozinhos, com aqueles que são mais excluídos e abandonados, com as comunidades mais fracas”, sublinha.

Mas, não é só isso. “Enquanto não se perceber se este evento ajudou a Igreja a pensar-se teologicamente, a pensar-se na relação com a política e com a sociedade, então a Jornada estará incompleta. Terá sido um grande momento, um grande festival, mas é um momento e um festival que vão ser estéreis e que não vão ter fecundidade. E neste momento, infelizmente, o que estamos a ver é que a nossa Igreja enquanto Igreja - a Fundação Jornada Mundial da Juventude, a Conferência Episcopal etc - não estão propriamente a promover uma séria avaliação e reflexão sobre o fruto da Jornada e aquilo que a JMJ possa ter trazido não só ao nosso país, mas à Igreja universal”.