D. José Ornelas diz que não nos podemos habituar à guerra

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, defende que não nos podemos habituar à guerra.

Em entrevista à Renascença, D. José apela a um “grito de esperança e de revolta” para calar as armas e “construir algo novo”.

Noutro plano, o também bispo de Leiria-Fátima diz que não foi ouvido pelo Ministério Público no âmbito dos inquéritos relacionados com situações de abusos sexuais de menores na Igreja.

O prelado garante que “nunca” foi questionado pelas autoridades judiciais sobre alegados encobrimentos por si cometidos, e que se referem a dois casos: um de 2011, que envolve crianças de um orfanato dirigido pelo padre Luciano Cominotti, na província moçambicana da Zambézia, e outro de 2003, relativo a um padre da paróquia de Fafe. “Acho estranho que, de facto, eles saibam o que não sei, se sou parte interessada nisso”, diz.

Nesta entrevista à Renascença, D. José Ornelasadianta que não foram feitos quaisquer cálculos sobre o valor da reparação económica a pagar às vítimas de abusos e defende que “é preciso desenvolver a consciência de cidadania”, para aumentar os níveis de participação política em Portugal.





Este Natal fica marcado pela crise económica, pela guerra em vários pontos do globo. Que papel pode ter a esperança neste contexto?

A esperança do tipo daquela que nos é transmitida pelo Natal é fundamental, quando queremos mudar, sobretudo as situações problemáticas e cruéis, como aquelas que vivemos hoje. Aquilo que tantas pessoas, mesmo nos serviços televisivos provenientes destas zonas de combate, [questionam é]: porquê? Porquê é que pessoas inocentes são assim trucidadas? Porquê é que tantas casas, famílias que não têm nada a ver com o conflito são destruídas?

É muito importante que a tal esperança que pensa no mundo e que é capaz, não de se refugiar de forma alienatória no seu mundo e na sua fé, mas que encontra um caminho para dizer: ‘Isto não é o fim de tudo’. Infelizmente, esta é uma situação dramática, pungente e dolorosa, mas há mais mundo, há mais esperança e há um mundo que vai continuar. Por isso, é necessário ultrapassar também a crise e a dor. Aquilo que nos dizem os textos do Natal é precisamente isso. Um povo vivia nas trevas, na escuridão da morte, uma situação muito semelhante àquela que encontramos hoje, também na Faixa de Gaza, na Ucrânia e em tantos lugares do mundo.

É preciso dizer que não nos podemos habituar a isto. O grito da esperança é, antes de mais, um grito de revolta justa perante aquilo que se passa. É dizer "temos de construir algo diferente". A esperança levou tanta gente a mudar o sistema, levou concretamente, e está levando poderes públicos, instituições e Igrejas - com o Papa Francisco insistentemente a dizer que é preciso encontrar outro tipo de soluções, que é preciso chegar à paz. Isso um dia vai dar o seu fruto. Esperamos que seja o mais cedo possível.