"Novidades". Nasceu há 100 anos o jornal que olhava a atualidade "com uma lente católica"

A importância do "Novidades" pode medir-se pela quantidade e qualidade dos colaboradores que teve ao longo de mais de 50 anos. “Era um projeto que tinha a ambição de ser um grande jornal diário nacional, que olhasse a atualidade através de uma lente católica”, e foi “não só repositório, mas um meio que procurava discutir e olhar a realidade até à luz dos valores da doutrina social da Igreja”. De resto, “a época dourada do 'Novidades' coincidiu com o grande período de atividade da Ação Católica, que conseguia mobilizar as elites a terem uma presença ativa na sociedade”.

O jornal fez parte de um “ecossistema de imprensa católica”, onde existiam outras publicações, como a revista "Renascença". Muitas das pessoas que escreviam num lado, também escreviam no outro e é aí “que nasce e se desenvolve a ideia de criação de uma emissora católica portuguesa”, para que “a visibilidade que a Igreja tinha na imprensa” se alargasse ao que era então considerado “um novo meio de comunicação” - a rádio.

Nelson Ribeiro - que no plano académico estudou de forma particular o aparecimento da Renascença - lembra alguns colabores de renome do "Novidades".

“O padre Abel Varzim foi um cronista muito conhecido e uma das figuras que subscreveu essa ideia da rádio”, aponta Ribeiro.

Outra figura relevante, no final dos anos 20, foi monsenhor Lopes da Cruz. “Teve um papel determinante a chefiar a redação das 'Novidades', que chegou a acumular com a gestão da revista 'Renascença'”, a partir da qual avança, em 1933, com o projeto radiofónico.

"É a obra que nos deixa até hoje, uma vez que o 'Novidades' deixou de ser publicado pouco depois do 25 de Abril."

“O meu avô tinha a coleção completa do jornal, encadernada”

Manuel Braga da Cruz, antigo reitor da Universidade Católica Portuguesa e investigador, destaca a importância do "Novidades", que funcionou em pleno entre 1923 até 1974. “Era um jornal diário que mantinha, não só os católicos portugueses, mas toda a sociedade portuguesa informada sobre aquilo que a Igreja pensava, fazia e opinava sobre aquilo que estava a acontecer. Desempenhava, por isso, uma função da maior importância. A Igreja conseguia marcar com influência a vida social portuguesa e, como jornal diário, manteve-se ininterrupto até praticamente ao 25 de Abril”.

O jornal era presença assídua em casa da família. “Habituei-me desde muito cedo a consultar as 'Novidades'. Era um jornal que existia em minha casa, em casa da minha família. O meu avô, inclusive, tinha a coleção completa do jornal, encadernada, e foi aí que eu comecei a fazer muitas das minhas investigações sobre a Igreja em Portugal ao longo do século XX”.