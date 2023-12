Patriarca de Lisboa diz que crise na saúde "é um retrocesso civilizacional"

Veja também:

Está para breve a nomeação de novos bispos auxiliares para Lisboa. O processo “está a andar à velocidade de cruzeiro”, garante D. Rui Valério, em entrevista à Renascença. Atualmente tem apenas um bispo auxiliar, D. Joaquim Mendes, quando o habitual é serem três, e continua a ter a seu cargo a diocese das Forças Armadas e de Segurança, de onde transitou para Lisboa, mas ainda não foi substituído.

O Patriarca de Lisboa comenta, ainda, a crise social e política no país, comparando a situação nos hospitais à que viveu em criança, quando esteve internado, em 1972, e havia bons profissionais, mas sem condições.

É Patriarca de Lisboa há apenas três meses, e o arranque desta missão coincide com um momento bastante difícil no país, em termos políticos e sociais, com uma acentuada quebra do poder de compra, falta de professores nas escolas, um sistema de saúde em falência, a habitação cada vez mais inacessível para o bolso dos portugueses. Como é que acompanha esta situação? O que é que o preocupa mais?

Aquilo que mais me preocupa, neste momento, é o facto de nos aproximarmos de uma data tão importante como é o Natal - festa de luzes, de alegria, de esperança - e sermos confrontados com uma situação bastante exigente e, uma vez mais, essa exigência recair sobre os muitos meninos Jesus e as muitas famílias de Nazaré, que, a exemplo daquela original, também lhes falta tantas condições básicas para viver.

Preocupam-me as dificuldades que as nossas populações padecem, nomeadamente os mais fragilizados, os que sofrem de vulnerabilidade mais acentuada, seja ela social ou económica, sobretudo nessa faixa da sociedade onde as maiores complicações se fazem mais sentir. Portanto, não é necessário contemplar apenas o presépio que construímos nesta época do Advento e do Natal, para evocar aquele mistério grande de Deus que vem ao encontro do ser humano na sua vulnerabilidade, pois também a nossa sociedade nos vai apresentando configurações sociológicas e culturais que têm muito do presépio. Basta pensar nos que sofrem dificuldades no âmbito da educação, da assistência de saúde e noutras.

As instituições sociais e caritativas da Igreja tentam dar resposta a essas várias situações. A Igreja tem alertado para o risco de agravamento das dificuldades do setor social. A atual crise política também pode vir a fazer acentuar esse agravamento. No Patriarcado de Lisboa há instituições em dificuldade?

O Patriarcado de Lisboa vive e respira o mesmo ar que neste momento se respira nas instituições de solidariedade social coordenadas pela Igreja ao nível de todo o país. Aquilo que estamos a constatar - e que é uma confrontação - são dois dados mais do que evidentes: por um lado, o acentuar de pessoas que procuram apoio e auxílio nas nossas instituições, em todas as áreas, e, por outro lado, os fundos e apoios que tardam em vir e que, quando vêm, nunca são suficientes para os nossos compromissos e as nossas envolvências…