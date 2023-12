Abusos na Igreja. "Não pode haver vítimas de primeira e de segunda", diz patriarca de Lisboa

Veja também:

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, diz, em entrevista à Renascença, que a Igreja está consciente do “papel pioneiro” que está a ter no combate aos abusos sexuais, e está “profundamente empenhada” com a “tolerância zero” e “a necessidade de ajudar e de ir ao encontro” de quem precisa e pede auxílio.

D. Rui Valério, que esta semana já se reuniu com mais uma vítima, diz que os encontros vão continuar. “Estou sempre disponível”, garante.

Nesta entrevista fala das indemnizações às vítimas, e comenta o primeiro relatório de atividade do Grupo Vita.

Comprometeu-se desde sempre com a 'tolerância zero', defendendo que as vítimas devem estar no centro. É isso que tem procurado fazer ao encontrar se com algumas delas? Quer aqui partilhar com quantas já se encontrou?

Antes de mais, o abuso de menores e de pessoas vulneráveis é, para mim - e para nós-, uma razão de comoção, tristeza imensa. Porque, com esta experiência de vida que tenho, eu não estou apenas a usar um tema, um enunciado, eu visualizo logo pessoas concretas, reais, que choram, têm traumas, que não conseguem dormir, que andam fugidas a elas próprias. Eu estou a falar disso. É por isso que é um realismo, são pessoas concretas que me causam uma consternação, uma tristeza e uma compaixão, mas uma compaixão no sentido de que eu quero ser mobilizado, estou disposto a mobilizar-me para ir ao seu encontro.

A tolerância zero é radical e absoluta. Não há espaço, não porque a Igreja o diz, mas porque Jesus o consagrou e anunciou: 'ai daquele que for motivo de escândalo para um destes meus irmãos mais pequeninos, melhor seria para ele atar-se a um mó de moinho e lançar-se ao mar'. Quando Jesus fala assim, é bem claro naquilo que quer dizer.

Relativamente às ações que estamos a promover, as vítimas estão sempre no centro da nossa preocupação e mobilização. Sobre o contacto que tenho vindo a travar com essas irmãs e irmãos, apenas quero dizer que não me poupo a esforços, a nenhum esforço para ir ao encontro de quem deseja partilhar uma palavra, um momento comigo. Tenho feito alguns quilómetros para me encontrar com pessoas, mulheres, homens - curiosamente mais homens - que só desejam falar um pouco da sua experiência de vida, sentindo necessidade de uma certa reparação. No fundo intuem que aquilo de que foram vítimas é tão monstruoso que vai muito para além daquilo que se passou entre dois seres humanos. E é com gratidão que aqui testemunho que a sua intenção é contribuir para uma reparação maior.