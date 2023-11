Um Papa ambientalista? “Todos o olhamos como uma inspiração”

A COP28 tem início esta quinta-feira no Dubai, e Sara Rodrigues, de 26 anos, não esconde a expectativa quanto aos resultados. Engenheira do ambiente, natural do Porto, trabalha na Associação Médicos do Mundo, mas foi como escuteira que há dois anos, ainda em pandemia, participou na COP26, em Glasgow.

Em entrevista à Renascença, admite sentir alguma desilusão com o facto de muitas decisões tomadas nas últimas duas cimeiras do clima não terem passado do papel.

“Na COP26 pediu-se que se fizesse um esforço a nível mundial, para que não subisse mais do que 1,5° a temperatura média do ambiente, e o que está a acontecer é que todos os esforços que estão a ser feitos neste sentido não estão a ser suficientes. Na COP27 já foi necessário rever todas as propostas. Sinto que as pessoas se sentem frustradas por haver propostas, mas efetivamente ninguém estar preparado para esta mudança. Queremos que isto seja exequível, mas estamos dispostos a que isto seja exequível? Acho que é esta a pergunta”, refere.

Por razões de saúde, o Papa não vai à cimeira sobre as alterações climáticas, mas Sara acredita que se fará presente no encontro, até porque a sua voz insistente em defesa do planeta é das mais respeitadas.

“As pessoas escutam-no, ouvem-no. Muitas vezes vemos o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a falar, e já não tem o mesmo impacto que tinha sobre estas questões. O Papa consegue chegar a todos, consegue tocar os corações dos líderes mundiais”, afirma.

As propostas dos partidos políticos estão muito focadas para o ato eleitoral, para o tempo em que permanecem no governo

Repensar o modelo económico

Como católica, Sara acolheu com entusiasmo os documentos ecológicos do Papa: a encíclica ‘Laudato Si’ (‘Louvado Sejas’), de 2015, em defesa de uma ecologia integral; e em outubro último a exortação ‘Laudate Deum’ (‘Louvai a Deus’), sobre a crise climática.

“Enquanto cristãos somos desafiados a olhar o outro como irmão, a amarmos o outro. Quando eu amo uma pessoa, quero cuidar dela. É aqui que parte a base. E também está escrito, na Carta dos Direitos Humanos, que devemos garantir condições ambientais favoráveis à vida humana. Portanto, o desafio dos cristãos é: se eu amo o meu próximo, eu quero garantir que ele tem o seu espaço, a sua casa, os recursos necessários para ter qualidade de vida”, sublinha.

Sara, que também esteve ligada à JMJ Lisboa, onde a sustentabilidade foi uma preocupação, diz que a Igreja, à sua medida, tem contribuído para esta luta, “porque temos um Papa que tem como exemplo um Santo (São Francisco de Assis), que considerava a Terra, a Lua e o Sol seus irmãos. A partir do momento em que o Chefe da Igreja é um ambientalista, entre aspas, ferrenho, claramente olhamos todos para o Papa Francisco como uma inspiração”.

Mas, o grande desafio, de que depende uma mudança de hábitos que inverta a velocidade da destruição ambiental, é mesmo “repensar o modelo económico”, como propõe o Papa. E isso está sobretudo nas mãos dos decisores políticos.

Em Portugal, que tem eleições legislativas antecipadas, Sara gostava que os partidos pensassem no bem comum e com medidas a longo prazo.

“O que tenho sentido - já nas últimas eleições senti – é que as propostas dos partidos políticos estão muito focadas para o ato eleitoral, para o tempo em que permanecem no governo, ou seja, políticas a quatro anos. Pensem em políticas a 10, 15, 20 anos, que haja uma linha estratégica que envolva todos os partidos para que haja uma continuidade de trabalho. Pactos políticos”.

Por áreas espera uma “reforma profunda na educação”, porque, se existir, irá refletir-se “nos pilares tão exigentes que são a saúde, a economia ou o ambiente”.

É preciso olhar para todos os setores económicos e o grande desafio, como jovens, é mesmo pensar no nosso modelo económico