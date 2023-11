Um Papa ambientalista? “Todos o olhamos como uma inspiração”

“Já não chega pagar pelos danos que causamos”

Na ‘Laudate Deum’, o Papa Francisco dedica um capítulo inteiro à COP28, em que alerta para a possibilidade de se estar a chegar a um “ponto de rutura” na crise ambiental, prejudicando os mais vulneráveis, espera que a cimeira seja um “ponto de viragem” e pede compromissos eficazes e corajosos. Sara Rodrigues lembra que “temos tendência para ver tudo como um paradigma tecnocrático, esta é a expressão que o Papa usa".

"Neste momento os nossos líderes olham muito para o mundo como números, linhas matemáticas, em que temos de cumprir e alcançar objetivos, e falta esta parte mais humana, a sensibilidade para as questões mais relacionadas com a antropologia, com a parte social. Não havendo esta complementaridade, caímos no erro de ver tudo como um negócio”, afirma.

As propostas a levar à COP, que conhece, são “todas muito viradas para transição energética, utilização de energias renováveis, também agora relacionadas com todas as questões geopolíticas, libertar a utilização de combustíveis fósseis. Mas, há um trabalho muito maior a fazer”, diz.

“No diploma do Conselho Europeu já falam sobre a questão dos recursos hídricos, como garantir a sua proteção, o que já é um bom passo. Mas é preciso olhar para todos os setores económicos e o grande desafio, como jovens, é mesmo pensar no nosso modelo económico, passar de um modelo de constante crescimento para um que seja de desenvolvimento sustentável”.

De uma coisa tem a certeza: Não resulta continuar criar “financiamentos e fundos” para apoiar os países que mais sofrem com as alterações climáticas, o foco tem de ser a educação.

“Mais do que pagar para compensar os danos que lhes causamos, se não os ensinarmos a usar os recursos que têm disponíveis, se não os apoiarmos com pequenos projetos que podem ter localmente, o que vai acontecer é que vamos continuar a assistir a estes fenómenos de migração global, a refugiados climáticos. É necessário que os países considerados mais desenvolvidos estejam disponíveis para não apoiar só financeiramente, mas com conhecimento e com execução no terreno”, propõe.

Os jovens têm muita tendência para o comportamento radical, mas às vezes nem têm consciência da razão porque o fazem

Radicalismo prejudica causa ambiental

Embora critique a escolha do Dubai para realizar a COP28, por ter um “mercado à base de petrolíferas e da transformação de combustíveis fósseis”, a altura para realizar a cimeira não podia ser melhor, em contraponto aos excessos da recente Black Friday e todo o consumismo que toma conta de tantos neste aproximar do Natal. A solução encontra-a nos alertas que o Papa Francisco tem feito.

“Quando o Papa fala em mudarmos o nosso pensamento e a forma de executar as coisas, isso passa em primeiro lugar por nós, consumidores, porque as empresas produzem consoante as nossas necessidades. Ou seja, se formos à procura, eles vão ter essa oferta, mas se recusarmos, vão ter de adaptar a oferta que têm, ou não vão conseguir ter lucro. Portanto, a mudança de paradigma começa por nós, mas começa também pelas empresas, por todos. É possível continuar a ter uma economia, mas em vez de ser uma economia com um fim de vida, ser uma economia circular”, diz.

“Como é que isto se promove? Tendo produtos generalizados, por exemplo, em que temos peças quando é necessário trocar. Quantas vezes não mudamos de dois em dois anos de telemóvel, porque o software não atualiza, porque a bateria ficou viciada, e já não há peças porque lançaram o último modelo? Isto é só um pequeno exemplo de ações concretas que podemos fazer e em que podemos ser agentes de mudança”, explica.

Sobre a violência e radicalismo com que têm decorrido algumas manifestações e protestos pelo clima, também em Portugal, Sara duvida que surtam o efeito desejado.

“Os jovens têm muita tendência para o comportamento radical, mas às vezes nem têm consciência da razão porque o fazem, não têm propostas concretas. É um grande problema da nossa geração. O que vejo nestes jovens é um ato de desespero não sustentado, que infelizmente prejudica a causa ambiental. Porque não se olha com seriedade para este tipo de manifestações. ‘Que parvoíce’, ‘que modo radical, porque é que estão revoltados?’, são os comentários que ouvimos. Portanto, acho que este tipo de manifestações gera um alarmismo gigante, que não é saudável nem para a causa ambiental, nem para a vida das pessoas, nem para promover a alteração de comportamentos”.