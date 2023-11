Livro reúne o olhar católico do fotógrafo Rui Ochoa sobre a Jornada Mundial da Juventude

Que fotografias escolheste? Imagino que tiraste muitas mais do que as que estão no livro. Como foi esse trabalho de edição?

No fundo, é um diário. Tive o cuidado de editar todo o conjunto vastíssimo de alguns milhares de fotografias que captei durante aqueles cinco dias. Portanto, o livro está dessa forma, cronológica, desde a chegada do Papa Francisco até à sua partida.

Há alguma fotografia que possas trazer à antena da rádio que sentes que é, de facto, especial para estar incluída neste livro?

Há uma fotografia que me tocou bastante, que foi feita em Fátima. O Papa Francisco foi lá para se encontrar na Capelinha das Aparições com jovens e pessoas com problemas de deficiência física e há uma fotografia onde as pessoas, com as suas mãos, tocam a mão do Papa e, de facto, vê-se na imagem que ele estava bastante emocionado.

Se apontássemos a máquina fotográfica ao contrário, para o fotógrafo Rui Ochoa, durante esta jornada, que fotógrafo é que víamos por trás da câmara?

Eu cada vez que vou a Fátima emociono-me muito. Todo o meu trabalho tem sempre uma intervenção bastante sentimental. Eu acabo por também me incluir no todo que estou a fotografar, nas emoções das pessoas. Gosto muito de fotografar pessoas. E, na verdade, vivi muito intensamente, com grande emoção mesmo, em algumas alturas, tudo o que rodeou a Jornada Mundial da Juventude.

O trabalho do fotógrafo também é exatamente captar para a máquina todas as emoções que o tocam. Transmitir também as emoções das pessoas que participaram em todos os eventos em que esteve o Papa.