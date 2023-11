"O problema dos migrantes de Odemira não foi resolvido, foi atamancado"

É preciso melhorar ao nível burocrático?

É. É preciso que quem está nos lugares de decisão tenha consciência, porque isto, como dizia o meu avô, já há muitos anos, o papel aguenta tudo. Ou seja, isto no papel tudo funciona sempre relativamente bem, mas depois na prática há todos estes entraves, todas estas coisas, que as instituições como a Cáritas e como a maioria das IPPSs depois não têm capacidade para aguentar isto, não é?

A celebração do Dia Mundial dos Pobres, uma criação do Papa Francisco, pode ajudar a sensibilizar as comunidades católicas para estas questões de que estivemos aqui a falar durante estes minutos?

É claro que sim. Nós pretendemos que não seja só a comunidade católica. Aliás, este encontro que nós vamos fazer este domingo à tarde em Beja no Dia Mundial dos Pobres, com a Cáritas Portuguesa para o lançamento também da campanha dos 10 milhões de Estrelas inserida no Dia Mundial dos Pobres, tenta ser um encontro ecuménico. Ou seja, nós não vamos fazer isto só a pensar nos católicos. Todas estas pessoas que nós temos, pobres, migrantes, sem abrigo, são pessoas. Muitas delas não têm religião, ou mesmo as que têm religião, nós não podemos olhar para este problema sob esse ponto de vista. Temos de olhar para as pessoas, para os problemas que elas têm. E, portanto, todas estas campanhas e todas as mensagens que o Papa Francisco nos vai transmitindo tem esse sentido, precisamente.

E acolher esta manifestação pública em Beja, este ano, do Dia Mundial dos Pobres, e do lançamento da campanha de Natal da Cáritas, é importante?

É. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa relativamente informada, e quando vim para a Cáritas, eu não fazia a mínima ideia do que era a Cáritas. Sou católico, mas eu não sabia minimamente o que era a Cáritas. Eu julgava que a Cáritas era uma instituição que, enfim, daria uns alimentos, uma roupita e pouco mais. E, então, se eu estou minimamente informado e não sabia disto, acontece que a comunidade, e vamos dizer, para falar só na cidade de Beja, suponhamos, e nestes arredores, eu diria, para ser otimista, que se calhar 95% das pessoas não sabem o que é a Cáritas. Conhecem a Cáritas, conhecem o seu nome, mas não sabem o que é a Cáritas, não sabem o que é que a Cáritas faz.

Repare, a Cáritas tem um orçamento de quase dois milhões de euros, tem 60 e tal funcionários, tem um conjunto de valências enormíssimas, e a Cáritas entre as suas grandes preocupações está tentar ver quais são as carências no território e tentar arranjar financiamentos e projetos, que possam ir tentando minimizar essas situações. Isso não é conhecido. Começa agora a ser conhecido, com todo este trabalho que tem vindo ultimamente a ser feito, mas ele não é conhecido.

E esta é uma forma de lhe dar a visibilidade que merece?

Esta é uma forma de dar a visibilidade e de fazer com que a comunidade sinta que estes problemas não são de alguns, mas são de todos.

Na sua mensagem para este Dia Mundial, o Papa diz que é fácil cair na retórica, ficando pelas estatísticas e pelos números. É importante lembrar, como pede o Papa Francisco, que os pobres são pessoas, têm rosto, uma história, coração e alma?

Aliás, eu já transmiti isso ao longo desta nossa entrevista, quando lhe disse que o papel aguenta tudo, e o papel não tem problema, o papel não tem rosto. Mas nós estamos aqui no terreno, nós estamos sempre com a cara das pessoas à nossa frente. Se vier aqui à porta da Cáritas, estão aqui sempre meia dúzia de migrantes em perfeita rotação. Nós olhamos a cara das pessoas.

A gente vai para a questão dos sem-abrigo que estão na porta ao lado e nós vemos a cara das pessoas. A gente tem um centro local de alojamento de emergência, em que são pessoas que estão mesmo em fim de linha, que caíram mesmo no fundo, e vemos a cara das pessoas. E olhando para a cara das pessoas, isto é completamente diferente do que estar a trabalhar no Ministério ou algures num outro local.

Portanto, esta mensagem é extremamente importante e nós não podemos assobiar para o lado. Temos de pensar nas pessoas, sejam elas migrantes, sejam elas nativos, sejam elas quem for. Este é um trabalho de todos. E, portanto, a mensagem do Papa Francisco, como ele nos vem habituando, é mais que importante.