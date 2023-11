Hospital de Santa Maria garante assistência religiosa “mais plural”

Há 14 anos que o paradigma da assistência religiosa nos hospitais mudou. À luz de um decreto de 2009, não é a Igreja – ou as igrejas – que têm direito a estar presentes para garantir este serviço, é o doente que tem direito a pedir e receber este apoio, independentemente da sua religião.

“O internamento não pode impedir o direito da prática de religião e de culto previsto na Constituição”, lembra à Renascença o padre Fernando Sampaio. Capelão em Santa Maria há quase três décadas e coordenador nacional das capelanias hospitalares da Igreja católica, sabe bem como a assistência espiritual e religiosa ajuda a enfrentar a doença e o sofrimento.

Nesta entrevista fala das mudanças em curso em Santa Maria onde, com apoio da administração do hospital, o regulamento interno foi revisto e foi criado um protocolo para que o serviço de assistência espiritual passe a ser “plural” e a informação chegue aos doentes. A partir de janeiro, todos os meses haverá sessões de esclarecimento para que os profissionais de saúde conheçam as várias crenças e tradições culturais e religiosas dos doentes que ali acorrem.

Fernando Sampaio comenta, ainda, a instabilidade no SNS e o impasse na aplicação da lei da eutanásia.

O que é que vai mudar ao nível da assistência religiosa no Hospital de Santa Maria?

Vai haver uma adaptação do serviço ao pluralismo religioso. Na realidade não é nada de novo, mas é uma adaptação à lei.

Com o decreto regulamentar 58/80 - que é o anterior que vigorava - a Igreja católica estava no hospital por direito próprio, dentro da tradição, daquilo que era, no fundo, o continuar de uma cultura cristã. Com o decreto regulamentar 253/2009 mudou o paradigma do que fundamenta a assistência espiritual religiosa. ~

Se antes era a Igreja que tinha direito a estar no hospital, a partir desse decreto lei não é mais a Igreja que tem direito a estar, é o doente que tem direito à assistência espiritual religiosa, aplicando a lei da liberdade religiosa, em que a liberdade de consciência, religião e culto está determinada na Constituição e é inviolável, é um direito universal.

É isso que passa a fundamentar a assistência espiritual religiosa, é o direito a essa assistência. Porque o internamento hospitalar não pode impedir o direito da prática de religião e culto. Nesse sentido, passa-se da presença de uma Igreja para a presença de outras crenças religiosas, porque os doentes, muitos deles têm outras crenças que não católicas.

E a sociedade portuguesa também está cada vez mais plural e multicultural. Mas, isto estando na lei desde 2009, na prática, já está a ser feito, ou não?

Na prática, está a ser feito de forma informal. Os doentes sempre foram respeitados na sua crença, e quando há um doente que não é católico e pede assistência espiritual religiosa, tanto nós, ao nível do serviço, como os próprios enfermeiros, já fazíamos o contacto com as diversas instituições religiosas para que viessem fazer a assistência a esse doente. A partir de agora, aquilo que vai acontecer não é essa informalidade, a presença é mais formal, não no sentido de vinculação ao hospital, mas - e é o que estamos a fazer neste momento - da acreditação no hospital, para que a assistência espiritual seja mais regular, transparente e responsável. Estamos a adaptar o serviço e esta adaptação faz-se progressivamente.

O que vamos fazer é a apresentação do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa no hospital, chamando a atenção para estas novidades que estão a acontecer e para aquilo que vai ser o serviço. Fizemos uma revisão do regulamento interno, adaptando-o à nova realidade, fizemos também um protocolo para criar o modo, os procedimentos para que a assistência espiritual e religiosa de outros assistentes espirituais que não estão presentes no Hospital, mas são chamados, possam vir sem constrangimentos, de uma maneira formal. Criámos esses procedimentos, com um protocolo para a assistência espiritual religiosa não vinculada.

Outro aspeto que também não estava a ser cumprido na lei tem a ver com a informação ao doente sobre os seus direitos e sobre a assistência espiritual religiosa quando é internado, no momento de internamento. Essa informação - e a recolha da vontade do doente, se quer ou não a assistência espiritual religiosa - é oportuno que se faça no momento da admissão, para que o doente possa usufruir do acompanhamento espiritual e religioso.

Essa informação, por um lado, que é dada no início, é concomitante com o doente poder expressar a sua vontade no que se refere à assistência espiritual e religiosa, se quer ou não quer, e se quer, de quem é que quer, porque permite a seguir organizar a própria assistência e antecipadamente garantir que os doentes sejam acompanhados desta forma.

Não se pode dizer, a meu ver, que os membros de outras comunidades religiosas não tenham tido assistência espiritual

Isto é inédito nos hospitais portugueses? Ou Santa Maria vai ser um hospital pioneiro?

No sentido da forma como as coisas estão a ser realizadas, sim, é pioneiro. Porque estamos a fazer isto de uma forma bastante formal, com o apoio e a importante colaboração da administração do hospital. Não podia ser de outro modo, ou as coisas não resultariam. Existe já um hospital onde estão presentes diversas igrejas, e inclusivamente algumas comunidades religiosas não cristãs, que é Coimbra.

Os HUC?

Sim. Mas, o processo não foi feito deste modo, na sequência da publicação da lei, porque eles fizeram antes de ser publicada. Depois da publicação da lei, e de maneira formal para as coisas serem instaladas, creio que é inédito. Não só o fizemos ao nível dos documentos que temos necessidade de ter para que as coisas aconteçam, mas também estamos a fazer, em simultâneo, a acreditação de pastores de outras igrejas, bem como de líderes espirituais de outras comunidades religiosas.

É a Igreja Católica, com a maior experiência que tem, que está a liderar o processo?

Está a liderar processo, colaborando com outros, isto em função do bem do doente e em função da organização hospitalar, porque a assistência espiritual religiosa tem esse efeito junto dos doentes.

Em muitos hospitais existe uma capela, que está ao serviço dos capelães da Igreja Católica. Como é que isto vai funcionar para os outros assistentes religiosos? Vai haver um espaço específico? Vai ser partilhado?

Em muitos hospitais, efetivamente, existem capelas. Há uma determinação na lei, no decreto de 2009, que diz que as capelas católicas continuarão católicas, e que deve haver um outro espaço que passe a ser inter-religioso. Isso é o que está determinado na lei. Porquê? Porque as capelas católicas são santuários onde se celebra a Eucaristia e tem a reserva eucarística. Não oferecem, de facto, condição de ser partilhadas. Podem ser partilhadas com algumas confissões cristãs, sim, mas não com todas, dadas as características.

De facto, aquilo que diz a lei é que deve haver um outro espaço inter-religioso para o culto. No entanto, eu questiono-me se será necessário. Tendo em conta a realidade sociológica, neste momento não é tão necessário assim o espaço de culto, dependendo das religiões.

E é possível os hospitais adaptarem-se a cada contexto?

Naturalmente, isso tem a ver com o próprio hospital, com a administração, de ajudar a criar as condições necessárias para que aconteça essa adaptação.

Estamos a falar num grande intervalo em relação à lei, estamos 14 anos atrasados?

É verdade, foi demasiado tempo. Às vezes precisamos de tempo para nos adaptar, para ver como é que são as coisas, como é que correm. Mas, creio que já foi tempo a mais.

Não se pode dizer, a meu ver, que os membros de outras comunidades religiosas não tenham tido assistência espiritual, ou isso já tinha sido motivo de conflito a nível nacional, e nunca houve conflito por causa disso. Há, de alguma forma, essa abertura, e é necessário que haja, porque todos os doentes têm direito à assistência espiritual religiosa. O que está a acontecer aqui é que as coisas estão a ser realizadas num processo muito mais formal, que dê estabilidade ao próprio serviço. Tanto que até a nomenclatura muda, porque antigamente havia a 'capelania hospitalar'. Hoje falamos de Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa. Ou seja, o serviço é plural, pode ter várias capelanias. É um serviço plural, porque também é plural a comunidade hospitalar, e é plural a crença dos próprios doentes.

Temos tido sempre o apoio e ajuda da administração em todos estes projetos

No caso de Santa Maria, já têm ideia de quantas religiões é que vão poder dar assistência?

As que quiserem, naturalmente, não há limite.

Porque Santa Maria é um dos maiores hospitais do país, mas serve esta área da Grande Lisboa, que tem comunidades diversificadas…

A lei o que aponta é que as igrejas e comunidades religiosas reconhecidas por lei, podem fazer acreditar os seus líderes, os seus ministros de culto, para que se tornem , num determinado hospital, Assistentes Espirituais Religiosos.

É capelão em Santa Maria há quantos anos?

Já lá vão 28 anos…

E nestes anos já aconteceu ser chamado a dar assistência a não católicos?

Já, aconteceu ser chamado e dei assistência. Houve alguns que me pediram para fazer o contacto com as suas igrejas, fazer de ponte. E fazemos isso com o maior gosto, porque estamos a prestar um serviço ao doente. Houve outros doentes que pura e simplesmente disseram que o podíamos fazer, com muito respeito pela sua crença.

Este serviço que se presta aos doentes é importante? Que diferença faz?

A espiritualidade e a experiência de fé são componentes importantes no enfrentar da doença e do sofrimento. Porque face ao sofrimento e à doença, põe-se em causa a própria vida, os valores, o sentido da existência. Muitas vezes os doentes que não vivem a sua fé - que não a expressam, que não vivem uma crença religiosa na sua vida, embora a tenham - quando ficam doentes, quando têm de enfrentar sofrimento severo, o que acontece neles é que surge um conjunto de necessidades espirituais, e se não forem satisfeitas, aquilo que acontece é que se transforma em sofrimento espiritual, que pode chegar até à angústia espiritual.

Que aumenta o próprio sofrimento físico…

Vai aumentar o sofrimento físico e o sofrimento psíquico, e acaba muitas vezes por complexificar a sintomatologia, de tal forma que pode ser dado um medicamento para a dor física, mas não tirar a dor, porque a causa não está na dor física, mas está na dor espiritual.

Recordo-me às vezes que os doentes diziam-me 'tudo dói, até a alma dói'.

Este é um serviço que é mais reconhecido hoje pela classe médica, pelos profissionais de saúde?

Sim, começa a ser bastante mais reconhecido. E basta lembrarmo-nos daquilo que se diz na assistência espiritual religiosa, ou da espiritualidade em cuidados paliativos. No fundo, a medicina paliativa trouxe uma componente importante à reflexão, porque se abriu a estas outras dimensões que normalmente a medicina biomecanicista não tem em atenção. E, nesse sentido, a investigação neste momento é muita. A investigação na área da espiritualidade e da fé na relação com os cuidados de saúde é enorme. É um nicho de investigação tremendo. Basta ir à internet que se encontram lá coisas tremendas, muitas delas preciosas.

É necessário conhecer estas coisas, as religiões e as suas tradições, porque nós só podemos respeitar aquilo que conhecemos. Por isso, estamos a desenvolver um projeto, no hospital de Santa Maria, que consiste num conjunto de sessões que vão ser mensais, e a primeira é a desta quinta feira, 16 de novembro, para a apresentação pública dos serviços de assistência espiritual religiosa e das novidades que estão a acontecer.

A partir de Janeiro vai haver uma sessão mensal para a apresentação das diferentes religiões. Só se pode respeitar os doentes e ajudá-los, tendo em conta os seus valores, as suas tradições, aquilo que eles consideram importante, se os profissionais de saúde conhecerem as suas tradições.

A lei da eutanásia traz desconfiança na relação com os serviços de saúde

Estas sessões destinam-se, sobretudo, aos profissionais de saúde?

Fundamentalmente, para poderem conhecer a crença, a religião, as tradições dos doentes de uma determinada fé e prestarem os cuidados de uma maneira muito mais personalizada e atendendo àqueles que são os valores e as tradições dos próprios doentes.

Estas coisas são muito importantes. Por exemplo, ao nível da alimentação, ou quando a pessoa está muito doente, em fase terminal, o apoio no morrer, ou depois da pessoa morrer, como é que se deve cuidar a pessoa que morreu, o respeito por ela, etc.

Porque há tradições fúnebres diferentes, consoante as religiões...

Por exemplo, como é que se vai preparar o cadáver, etc. No fundo, quer na vida, quer no sofrimento, quer na morte, é importante conhecer as pessoas, os seus valores, as suas tradições, os seus costumes, para ajudar a pessoa a viver, e sobretudo a sentir-se bem. Quanto atendemos a isso naquilo que fazemos, estamos a respeitar a pessoa no seu foro mais íntimo, e a pessoa sente-se atendida, acolhida, cuidada de maneira personalizada. Ajuda no bem estar da pessoa.

E sente essa abertura na atual administração do Hospital de Santa Maria?

Sim, e creio que isso é fantástico. Temos tido sempre o apoio e ajuda da administração em todos estes projetos.

A atual situação de instabilidade no Serviço Nacional de Saúde, que a crise política poderá fazer agravar, tem tido reflexos nos doentes? Há mais ansiedade por parte de quem tem de recorrer aos serviços de saúde, por vivermos nesta situação instável?

Existe instabilidade, não é tanto pela crise política. A instabilidade vem fundamentalmente da luta que existe entre os profissionais e o nível político, por questões laborais, ou de falta de pessoal. Essa é que é grande instabilidade, e era necessário que, de facto, estes problemas se resolvessem para que houvesse estabilidade ao nível dos cuidados de saúde. Que haja mais profissionais e, sobretudo, que os problemas ao nível laboral se resolvam, para que a paz aconteça e não haja prejuízo para os doentes ao nível de cuidados de saúde, porque quando temos problemas de saúde e há estes problemas laterais - que são legítimos, ao nível profissional - , sobretudo nas pessoas mais frágeis, acabam por causar problemas aos doentes.

Como capelão nota isso? Houve um agravamento a esse nível?

Não no sentido da crise política, mas desta instabilidade...

Das greves dos médicos?

Sim, tem a ver com as greves, com tudo aquilo que há a nível laboral. Sim, e os próprios doentes muitas vezes queixam-se, e muito. Falam disso.

Sobre a eutanásia. Foi aprovada no Parlamento, mas está em banho maria. Houve um grupo de deputados do PSD que em outubro decidiu recorrer ao Tribunal Constitucional. Os bispos portugueses, que estão reunidos em assembleia plenária, já disseram manter a esperança de que a lei venha a ser revogada. Qual é a sua leitura disto tudo e a sua expectativa?

A lei da eutanásia ser revogada seria ótimo, porque eu creio que não é a eutanásia que vai resolver problema algum do sofrimento. Aquilo que resolve o problema do sofrimento, e sobretudo a dignidade na morte, é acompanhar as pessoas até ao fim. Porque a eutanásia , em si, nada resolve, não resolve o sofrimento, mata a pessoa. E não é matando alguém que se resolve o sofrimento. Resolve-se o sofrimento ajudando a pessoa a enfrentar a situação que tem e a poder levar a sua vida até ao fim natural, que é próprio da pessoa humana. Eu acho que a dignidade da pessoa humana de viver, está também ligada ao morrer.

Recordo-me de um doente, que até era ateu, que em fase terminal dizia uma coisa muito bonita: 'eu não tenho fé, não faz qualquer sentido eu estar a viver este sofrimento, que tenho de enfrentar até ao fim. Gostava de pedir eutanásia, só que tenho netos e eu não gostava que eles vissem o avô como alguém que desistiu face a um momento muito difícil, mas que tivessem o avô como referência para enfrentar as coisas difíceis'. É muito curioso isto, porque este homem que era ateu, encontrou um propósito para viver até ao fim, e o propósito teve a ver exatamente com o deixar um testemunho para os seus netos, que eles nunca deviam desistir na vida, mas pelo contrário, deviam enfrentar as situações difíceis para as poder vencer, e encontrar formas de viver e enfrentar as situações complicadas.

Aquando da aprovação da lei, os doentes comentaram isso? Porque sabemos que há doentes que esperariam a lei, outros não... Isso incomodou os doentes?

Incomodou muitos doentes, muitos. Houve outros que lhes passou ao lado, naturalmente. Mas, sobretudo aqueles mais conscientes, claro que incomodou, sobretudo no sentido da desconfiança. Porque aquilo que acontece é que a lei da eutanásia traz desconfiança na relação com os serviços de saúde. Os serviços de saúde são para promover a saúde da pessoa, para dar saúde, para buscar cuidados, e quando se introduz isso é quase como uma areia na engrenagem, em que aquilo que surge é a desconfiança dos próprios serviços. E a dada altura pensa-se: 'mas eles estão a fazer o que podem, ou já desistiram de mim?'. Essa desconfiança não é boa para o serviço de saúde, não é boa em relação aos médicos, nem aos enfermeiros, não é boa para quem trabalha na saúde. Eu quando estou doente quero poder confiar nas pessoas.