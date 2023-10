"Habituei-me a olhar a Renascença como um elemento das nossas famílias", afirma o novo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.

Na semana em que o cónego Paulo Franco foi anunciado como novo presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia, D. Rui Valério concedeu uma entrevista onde começa por falar sobre as palavras trocadas com o Papa Francisco, no Vaticano, no âmbito do consistório em que D. Américo Aguiar foi criado cardeal.

Teve oportunidade de falar com o Papa?

Tive ocasião de trocar com ele umas breves impressões, mas foi para ouvir dele um encorajamento e uma estratégia de escancarar dificuldades que me desarmou completamente. Portanto, todo o argumentário que eu trazia comigo para lhe apresentar, ele, com duas breves palavras, desarmou-me. E foi uma experiência muito interessante, muito emocionante.

O senhor trazia-lhe um conjunto de preocupações, e o que é que ele disse?

Falou-me em beber um copo de água e seguir em frente. E eu acatei, é que nem sequer tive tempo para lhe perguntar se em vez de água podia ser chá. Não tive tempo para isso, é beber água e seguir em frente…

Muito pragmático, no fundo. O senhor também um bocadinho assim….

Para mim é um elogio, obrigado por me estar a aproximar do Papa Francisco! Verdadeiramente é um pastor, que nos arrebata, é bem o rosto do bom pastor que é Jesus Cristo.