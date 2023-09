Migrantes. "Solidariedade dos Estados europeus é cada vez menos presente”

Tem-se promovido a fixação?

É um desafio, ainda. Das 32 famílias com quem trabalhamos, nos últimos anos, perto de 10 abandonaram o país. Isto porque continua a ser um desafio muito grande fazer com que estas pessoas ao final do programa de acolhimento que, para quem não conhece - neste momento são 18 meses com fundos europeus que apoiam o acolhimento - é muito difícil no final de 18 meses fazer aquilo que na teoria se espera: que essas pessoas sejam autônomas, consigam aceder mercado da habitação.

Aquilo que temos vindo a perceber é que a maior causa que leva a que essas pessoas partam para o centro da Europa é, efetivamente, não conseguirem pagar rendas - altíssimas rendas que também o são para os portugueses. Não conseguirem arrendar também porque ainda há alguma resistência a arrendar a pessoas migrantes, que ainda estão com um, com alguma instabilidade financeira. Eu tenho alguma esperança e tem sido positivo o nosso caminho, mas ainda assim há muitos desafios que levam a que não seja uma solução duradoira duradoura e que o percurso migratório ainda continue muito desafiador no centro de Europa, e em particular de Portugal.

Qual é a origem das famílias que acompanham?

Isso é bonito na nossa comunidade, porque, quando fundamos a Meeru, percebemos que não íamos limitar o nosso trabalho aquelas categorias que normalmente nos simplificam a realidade, ou seja, não íamos trabalhar nem só pessoa com pessoas refugiadas, nem só com pessoas migrantes ou com pessoas em situação regular ou irregular. Aquilo que nós definimos foi que iriamos trabalhar com pessoas migrantes, independentemente do seu estatuto jurídico, do momento de chegada a Portugal. Isto leva-nos a ter na nossa comunidade pessoas iraquianas, pessoas sírias, pessoas dos camarões, pessoas indianas, pessoas do Bangladesh, pessoas do Congo, ou seja, assim, uma comunidade muito diversa. Também religiosamente diversa o que é interessante.

Isto também nos ajuda a perceber que, independentemente do ponto de partida, do que levou as pessoas a partir; seja para virem trabalhar ou por terem fugido por causa de uma guerra ou perseguição, chegando a Portugal, a necessidade de relação e a necessidade de integração é exatamente a mesma.

Quais são as principais dificuldades de integração que conseguem identificar?



Existe sempre a questão da língua. Principalmente, quando falamos por exemplo das famílias árabes. Os adultos, muitas vezes, só tiveram alfabetização no alfabeto árabe o que dificulta muito depois a aprendizagem da língua portuguesa. Temos também muitas dificuldades no reconhecimento de uma série de competências que as pessoas já tinham, quer profissionais quer acadêmicas.

Depois, diria que a questão da fixação através da habitação é aquilo que tem de alguma forma causado mais instabilidade nos processos de integração em Portugal, porque, durante um período de 18 meses, as pessoas têm habitação garantida. Depois, de um momento para o outro, esperamos que as pessoas consigam ser autónomas. Isso tem sido o maior desafio.

Outra dificuldade, na perspetiva de quem acolhe, é fazer com que voluntários e entidades de acolhimento entendam que o objetivo é a horizontalidade. E fazer com que estas pessoas passem do estatuto de vítimas ao estatuto protagonistas da sua própria vida. Muitas vezes, para quem ajuda é muito difícil promovermos esta transformação de mentalidade. Ou seja, não sermos sempre as pessoas que prestam assistência e podermos passar a ser amigos e companheiros de caminho.