​D. Américo Aguiar é o novo bispo de Setúbal. "Vou de coração aberto"

2. A partir do momento em que disse o meu primeiro “sim” a Jesus e à Sua – nossa – Igreja, percebi que este é um caminho que se faz todos os dias, mas sem olhar para trás. Aliás, é o próprio Jesus que o diz.

Ao longo deste caminho tive verdadeiros mestres, homens e mulheres, que me mostraram como pode ser extraordinária uma vida de entrega total, incondicional, colocando a confiança em Jesus Vivo que tudo pode, que tudo ama e salva. Foi assim no seminário, na Diocese do Porto que me viu nascer. Foi assim com os Bispos que servi e com tantos irmãos no sacerdócio com quem partilhei dúvidas, convicções, tristezas e alegrias.

Aprendi a não fazer muitos planos, mas antes a predispor o coração e a cabeça para aquilo que o Senhor me pedisse, acreditando sempre que seria Ele a guiar os passos de quem me guia. Sem nunca o ter previsto, deixei o Porto e rumei a Lisboa, uma diocese onde tudo era novo e desconhecido, com exceção do Patriarca Emérito, D. Manuel Clemente, a quem servi enquanto Bispo do Porto. Aqui lhe presto a minha homenagem de sincera gratidão e grande respeito.

Disse sim à presidência do Conselho de Gerência da Rádio Renascença e acolhi o enorme desafio de organizar a nossa Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em Lisboa, no passado mês de agosto, mas que, na verdade, movimentou o país de norte a sul, do litoral ao interior, no continente e nas ilhas. Na agitação das últimas semanas de preparação deste encontro inesquecível fui surpreendido pela decisão do meu – do nosso – querido Papa Francisco, ao confiar na minha pessoa a responsabilidade do Cardinalato. Agora, recebo a notícia da sua decisão em relação à Diocese de Setúbal, que muito me honra.