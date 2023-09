Há um novo doce conventual em Portugal

São de diferentes tamanhos, os peixinhos que saem das mãos das Irmãs do Mosteiro de Santa Beatriz, em Viseu. A doçaria conventual surgiu há seis anos, por impulso das monjas mais novas, entre elas a irmã Madalena, 27 anos, que aceitou o repto de criar os peixinhos de Santo António.

“Temos um frade franciscano amigo que está na comunidade de Santo António, em Lisboa, e como tínhamos iniciado a experiência de produzir doces há pouco tempo, sugeriu-nos, porque não fazem um doce relacionado com o Santo António?” recorda a monja concepcionista franciscana que ainda chegou a frequentar o primeiro ano de Direito, antes de há 8 anos ter decidido entrar neste convento.

Com a ajuda da Irmã Inês, de 25 anos, todas as terças-feiras moldam peixinhos, sem o suporte de qualquer forma de bolos. Tudo é feito manualmente e com significado bíblico. “Por haver essa tradição de Santo António, como o povo não acolhia, a sua pregação, ele virava-se para os peixes, em sinal de protesto. Procurámos dar essa forma de peixe aos bolinhos”, explica a monja Inês, que há sete anos entrou no Convento de Santa Beatriz.

“Vim de Lisboa. Terminei o secundário e vim. Comecei a questionar-me e fui vendo que não fazia sentido estar à procura de outra coisa, se Deus me estava a chamar”, afirma sorridente.

A receita tem nos seus ingredientes côco, chocolate, ovos e farinha, e a particularidade de ser tudo à mão: “Notam-se mais, porque são feitos à mão, e cada irmã tem a sua visão de peixe. E comentamos umas com as outras, o teu está muito gordo. Todas temos mãos diferentes e saem peixes diferentes. Ainda houve alguns testes, até conseguirmos ajustar as quantidades para ser mais fácil moldar, demorou um bocadinho”, sorri a Irmã Madalena, que há 6 anos, também contribuiu para que iniciassem a doçaria conventual naquele mosteiro.