🔴 Direto. Entrada solene do novo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério

A entrada solene de D. Rui Valério, o novo patriarca de Lisboa, realiza-se este domingo a partir das 16h00, na Igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos.

Depois da tomada de posse no sábado, D. Rui Valério, o 18.º patriarca na história da Igreja Católica em Portugal, vai presidir à celebração eucarística.

Na missa deste domingo nos Jerónimos marcam presença o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o antigo Presidente Aníbal Cavaco Silva; a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva; o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho; a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro; o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro; o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas; e o chefe de Estado Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, entre outras personalidades da vida pública nacional.

D. Rui Valério sucede a D. Manuel Clemente como patriarca de Lisboa e já prometeu ser um "bispo de rua e de proximidade" com a população da cidade.

O até aqui Bispo das Forças Armadas garante que vai ser um "bispo de estrada", próximo das pessoas, incluindo aquelas que foram vítimas de abuso no seio da Igreja Católica.



"Vou dar à Igreja de Lisboa aquilo que tenho dado sempre na minha vida sacerdotal e como bispo: a minha presença e proximidade", assegurou D. Rui Valério no sábado, depois de ser empossado como novo patriarca na Sé de Lisboa. Durante a cerimónia já tinha expressado solidariedade com as vítimas de abuso.