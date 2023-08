André viveu na montanha-russa da droga até cair no inferno da prisão. Vai quebrar o ciclo?

Veja também:

Desde os 14 anos que André gostava de tudo o que dá adrenalina. Podia ser a velocidade das motas, ou uma noite a fumar haxixe. Sempre gostou de tudo o que lhe fizesse aumentar o ritmo cardíaco. Quando a cocaína lhe entrou pela vida adentro, nunca lhe soube fechar a porta. Mas foi ela que lhe abriu os portões da prisão. Cinco anos para pagar os furtos de carros e burlas com cartões que lhe sustentaram o vício.

Foi esta sucessão de factos levou André ao Vale de Acór − instituição que trabalha na recuperação de pessoas com dependência do álcool e da droga. E é isso que o trouxe à caminhada de quase 15 quilómetros do Cais de Sodré até ao Parque Tejo, onde juntamente com 1,5 milhões de pessoas – segundo os números oficiais – estaria na vigília e missa do envio presididas pelo Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).