Católica e homossexual, Carolina vive entre comunidades de costas voltadas

O corpo de Carolina Moutela não esconde as duas marcas mais profundas da sua identidade. Olhamos para o brinco e vemos uma cruz. No peito, não passa despercebido um crachá com as cores do arco-íris. Se repararmos no braço, observamos uma tatuagem onde se lê: “Deus é amor” . Mais abaixo, as meias têm inscrito um garrafal “LOVE” com o simbolismo cromático que mais uma vez remete para a orientação sexual.

A vida entre estas duas comunidades, a maior parte das vezes de costas voltadas, marca-lhe o dia a dia. Como se nunca fosse completamente aceite em nenhuma delas.

No Jardim da Estrela, em Lisboa, Carolina, 26 anos, foi voluntária da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorreu de 1 a 6 de agosto. Ali ajudou a criar todas as condições para que um grupo de 11 padres e irmãs francesas pudessem ter momentos de introspeção e de confissão em pequenos grupos de três a quatro pessoas. Os dias do maior evento já realizado em Portugal foram feitos a servir, algo que, garante, resulta da educação cristã que lhe moldou a forma de ser.

Todos mesmo?

É dali que olha e pensa sobre as palavras de inclusão do Papa Francisco, proferidas um dia antes, que se celebrizaram no grito “TODOS, TODOS, TODOS”. E é ali que também se dececiona com a realidade ao detetar contradições entre a palavra e a ação.