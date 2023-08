Abusos na Igreja. "Muitas pessoas estão a falar pela primeira vez"

Essa bolsa tem quantos profissionais neste momento?

Cerca de 100 profissionais. Temos o país bem mapeado, apesar de haver algumas zonas muito concretas onde ainda pode ser difícil encontrar uma resposta. No entanto, também há vítimas que estão disponíveis, ou para se deslocar um pouco, ou para fazer online, isso acaba por ser facilitador. Mas, já temos uma bolsa bastante significativa e todas as zonas do país mais ou menos cobertas.

É responsável pelo Grupo Vita. Que balanço faz deste vosso trabalho, que é exigente e delicado?

É um trabalho muito exigente. Ainda ontem, em conversa com os outros elementos do Grupo, eu dizia, falando daquilo que sentimos, que são três meses, mas parecem três anos. Porque é um trabalho muito exigente, que não tem fins de semana e não tem férias. Trabalhamos todos nas respetivas férias, e sentimos que há aqui um espírito de missão que é transversal a todos os elementos do Grupo, e isso é muito importante. Estamos todos muito motivados, mas é muito exaustivo e muito exigente, do ponto de vista emocional, do desgaste do tempo que isto nos exige. Mas estamos todos muito motivados para continuar.

Quem foi vítima de abuso vê no Grupo VITA uma estrutura que está disposta a ouvir, a acolher as denúncias e a ajudar?

Sim, e mais do que isso, a acompanhar. A maior parte das pessoas que já nos contactaram, com alguma regularidade contactam-nos novamente quando têm uma dúvida, algum pedido mais específico. Estamos muito ao lado de todas as pessoas que nos procuram.

Há quem nos procure também apenas para desabafar, nesta perspetiva do alívio que sentem ao partilhar a sua vivência, em segredo durante décadas. E é muito importante que sintam, da nossa parte, esta total disponibilidade e a nossa isenção.

O facto de já termos quase 50 pedidos de ajuda até ao momento, em apenas três meses, é sinal disso, de que as pessoas, se calhar não numa primeira fase, mas à medida que o tempo vai passando, vão sentindo uma confiança gradual em nós. Que, de facto, somos independentes, isentos e tomamos as decisões que achamos que devemos tomar, sem qualquer influência da parte da Igreja.