Das barracas à segunda licenciatura. A história de Sofia que se fez mulher na periferia

Sofia recorda que foi rápido até começarem os conflitos, as “guerras”, os desentendimentos. O quotidiano foi sendo pontuado por violência e crime associado ao tráfico de droga.

Quinta da Fonte: é possível ver além do que é visível?

Em 2007, no Diário de Notícias o então vereador da Habitação, João Pedro Domingues, afirmava que aquele era na época o bairro mais problemático do concelho de Loures no que respeita a criminalidade. O jornal descrevia um local em que havia 786 fogos de habitação, onde foram realojadas 480 famílias em 1996, mais 350 do que as inicialmente previstas.

A maioria trazia como marca uma vida carenciada − cerca de 90% era beneficiária do rendimento mínimo −, desestruturada e até com "antecedentes criminais", segundo fonte policial.