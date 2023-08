"Esperamos que a oração destes dias em Portugal leve de novo o inimigo a recuar na guerra"

Veja também:

É bispo de uma diocese que não consegue visitar. De formação salesiana, Maksim Ryabukha é bispo auxiliar de Donetsk na Igreja Greco-Católica da Ucrânia desde novembro. Como muitos dos que fugiram da ocupação russa, vive em Zaporizhzhia e é de automóvel que tenta percorrer toda a frente de batalha do leste da Ucrânia, uma vez que a jurisdição da diocese abrange o Donbass até Dnipro. Dois padres católicos continuam desaparecidos naquela zona ocupada pelos russos.

Em entrevista à Renascença, registada durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa e antes do regresso à Ucrânia, o bispo de Donetsk agradece o acolhimento português aos refugiados ucranianos, aguarda o impacto da oração pela Ucrânia no desenrolar da guerra e fala do encontro com o Papa Francisco em Lisboa.

Qual a importância desta Jornada de Lisboa para os jovens católicos de Donetsk ?

Em primeiro lugar, experimentámos viver nesta comunidade cristã, onde todos estão juntos. A adolescência é a idade em que todos conversamos e comunicamos uns com os outros. Depois da Covid-19 e com a guerra, perdemos formas de comunicarmos livremente. Portanto, esta Jornada Mundial da Juventude ajudou-nos a reunir e a comunicar com ucranianos de todo o mundo.