Entre a oração na Graça e as lágrimas do Papa, assim foi a JMJ ucraniana em Lisboa

O grupo de jovens ucranianos que se encontraram com o Papa Francisco na Nunciatura Apostólico de Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023), foi escolhido de forma a representar vários pontos do território ucraniano.

Era composto por 13 pessoas, na sua maioria raparigas, com origem em diversas províncias da Ucrânia Ocidental e Oriental, acompanhados por dois sacerdotes. O líder da delegação foi Maxim Demush, padre greco-católico, fluente em italiano, que foi apresentando os jovens ao Papa.

"Quisemos trazer ao Santo Padre a integridade da realidade de quem sofre com as bombas, de quem tem medo, de quem tem feridas de mísseis, mas também de quem tem feridas pela perda do seu pai, do seu irmão ou de entes queridos. Eram jovens ucranianos de todo o país, do Donbass a Lviv, de Kharkiv a Odessa ou Mykolaiv", explicou o coordenador greco-católico da delegação que veio da Ucrânia.

Maxim Demush partilhou a coordenação operacional das peregrinações ucranianas com o padre polaco Waldemar Pawelec, da Igreja Católica Romana, em Kiev. Ambos trabalharam diretamente com o Comité Organizador Local (COL), organizando e conduzindo a viagem de D. Américo Aguiar à Ucrânia, semanas antes da Jornada Mundial da Juventude.

Trigo e água benta para o Papa

O encontro foi marcado pela emoção e pelo simbolismo de alguns presentes entregues ao Papa. Um jovem entregou trigo ucraniano a Francisco, como exemplo dos cereais ucranianos destruídos pela guerra e bloqueados na exportação. Um folar tradicional foi repartido e o Papa recebeu duas garrafas plásticas contendo água benta de Zarvanytsia, santuário mariano do centro da Ucrânia onde D. Américo Aguiar tinha estado três semanas antes.

"O Papa Francisco não falou muito. Escutou as histórias dos jovens ucranianos, as histórias e as suas feridas causadas pelo governo russo, os soldados russos e as bombas russas. Contaram histórias de perdas das suas famílias, das suas vidas, das suas juventudes. O Papa ouviu e enxugou as suas lágrimas. Chorou junto a eles e sentiu esta compaixão como um pai", revela o padre Maxim Demush, que antes de se despedir do Papa ainda registaria no seu telemóvel uma breve saudação para os jovens ucranianos que não puderam vir a Lisboa.