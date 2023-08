Resumo de toda (toda, toda) a JMJ 2023

DIA 2

O segundo dia da JMJ foi sinónimo de Papa. Foi o início da segunda visita de Francisco a Portugal, depois de ter presidido, em 2017, à canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco, no centenário das Aparições de Fátima.

O avião que transportou o Papa desde Roma aterrou na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, pelas 10h00 - Saiba como foi para Manuel Falé Borges ser o piloto do Papa.

Dentro do avião, a jornalista da Renascença Aura Miguel ofereceu a Francisco uma carta das Monjas Concepcionistas de Campo Maior com uma promessa, uma espécie de ramo de flores espiritual. A vaticanista relata que o Santo Padre saudou os jornalistas portugueses que seguiram no voo até território nacional pela "companhia e trabalho" e afirmou esperar "regressar rejuvenescido" desta visita.

À descida do avião, o Papa foi saudado por uma comitiva que contava, entre outros, com as presenças do Presidente da República, do presidente da Câmara de Lisboa, e de D. Manuel Clemente, D. José Ornelas e D. Américo Aguiar. Francisco foi cumprimentado por Marcelo Rebelo de Sousa e presenteado com um ramo de flores.

O Papa rumou, de carro, ao Palácio de Belém, onde foi novamente recebido por Marcelo. Os aplausos de muitos peregrinos e populares foram audíveis - a multidão em torno do perímetro de Belém era vasta. Uma fragata da Marinha disparou salvas no Rio Tejo e ouviu-se "A Portuguesa". Seguiu-se a fotografia oficial com o Presidente da República e uma mensagem de quatro linhas escrita no livro de honra.