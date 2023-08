“Vai ser estranho não ver o Papa amanhã”

Cerca de 25 mil voluntários fizeram a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que está prestes a terminar, acontecer. Serviram de seguranças, fizeram limpezas, orientaram peregrinos perdidos.

Ainda antes de partir rumo ao Vaticano, o Papa Francisco fez questão, por isso, de se encontrar com este grupo de jovens - vindos de 140 países diferentes - no Passeio Marítimo de Algés. E de lhes deixar um apelo: que sejam “surfistas do amor”.

Naquele que pode ser descrito como um momento (quase) intimista, tendo em conta o mar de peregrinos que, nos últimos dias, inundou o Parque Eduardo VII e Parque Tejo, o Papa circulou alguns minutos pelo meio dos voluntários. E estes não perderam a oportunidade de o aplaudir e cantar, mais uma vez, as palavras destes dias: “Esta é a juventude do Papa.”

Na sua mensagem de agradecimento, o Papa lembrou o esforço feito pelos voluntários. “Correstes tanto, mas não numa corrida frenética e sem meta que às vezes carateriza o nosso mundo; esse tipo de corrida não leva ao encontro com os outros, podendo até tornar-se uma fuga das relações”, disse.

Com uma referência surpresa às famosas ondas gigantes da Nazaré, o Papa desafiou os voluntários a “dilatar o coração” e serem “surfistas do amor”. Ou seja, a aproveitarem a energia e o balanço consigo na JMJ.

“Como sabem muitos de vós, e soube também eu, existe a norte de Lisboa uma localidade – Nazaré – onde se podem admirar ondas que chegam aos trinta metros de altura tornando-se uma atração mundial, especialmente para os surfistas que as cavalgam. Nestes dias, também vós enfrentastes uma onda enorme, não de água, mas de jovens que afluíram a esta cidade. Mas, com a ajuda de Deus, com tanta generosidade e apoiando-vos mutuamente, conseguistes cavalgar esta onda grande. Esta levou-vos ainda mais alto. Graças à coragem com que vos lançastes, vistes coisas que não se podem imaginar da terra-firme da inação. Quero dizer-vos: continuai assim, continuai a cavalgar as ondas da caridade, sede surfistas do amor”, disse.

No palco que, ainda há poucas semanas acolheu o festival de música Alive, três voluntários da JMJ partilharam a experiência que viveram nos últimos dias. Quitara falou que “uma vida com Deus é uma aventura”. Francisco de “uma verdadeira peregrinação”, com “bolhas nos pés” e “coração cheio”. Filipe de uma “experiência de comunidade eclesiástica”.

Por sua vez, o cardeal-patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, deixou um agradecimento ao Papa “pelas suas palavras e gestos” e também ao voluntário número um da JMJ: Dom Américo Aguiar.