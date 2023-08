Missa do Envio. Papa Francisco pede aos jovens que "se animem e não tenham medo"

Mas o Papa não deixou de fazer um alerta aos jovens: "Não nos tornamos luminosos quando nos colocamos sob os holofotes, quando exibimos uma imagem perfeita e nos sentimos fortes e bem arranjados. Fortes e bem sucedidos, mas não luminosos."

"Somos luminosos quando acolhemos Jesus e aprendemos a amar como ele. Amar como Jesus é o que nos torna luminosos. Não se enganem, vais ser luz no dia em que fizeres obras de amor. Quando se viram para dentro e são egoístas, a luz apaga-se", apontou.

Francisco recorreu ao "simples e direto" mandamento "que o Pai dá": "Escutai-O". "Está tudo aqui: tudo aquilo que se deve fazer na vida cristã, está nesta palavra", diz.

"Ele tem a palavra de vida eterna para nós, ensina-nos o caminho do amor. Escuta Jesus. Com boa vontade aprendemos caminhos que parecem ser do amor, mas na verdade é egoísmo disfarçado de amor. Atenção, escuta-O. Só ele é o caminho do amor.", afirma.