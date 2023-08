D. Américo e os recados do Papa ao clero. "De vez em quando, é preciso um grito de ordem"

“Nós fazemos sempre menos do que aquilo que devemos fazer. Pelo menos eu tenho consciência disso. Acho que todos os dias devia fazer mais, melhor, ouvir mais, ser mais sinodal. Posso ser muito diferente para melhor todos os dias. Eu ouso dizer que todos podem e devem fazer o mesmo”, apela.

“O Papa fala-nos há dez anos de uma Igreja em saída, de uma Igreja hospital de campanha e de um Igreja para todos. Dez anos é pouquinho comparado com dois mil, mas é um caminho que temos que fazer”, sustenta.

No recente encontro com o clero, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o Papa Francisco alertou para o "clericalismo que arruína" e pediu uma "Igreja aberta a todos", uma ideia que repetiu no dia seguinte num encontro com 800 mil jovens no Parque Eduardo VII.