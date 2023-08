Papa vai a Fátima "implorar o milagre da paz"

O Papa Francisco vai a Fátima, no sábado, implorar o milagre da paz, afirma em entrevista à Renascença, Andrea Tornielli, um dos colaboradores mais próximos do Sumo Pontífice para assuntos editoriais do Vaticano.

O diretor do Dicastério para a Comunicação integra o séquito papal em todas as viagens. Antigo jornalista e escritor, Andrea Tornielli destaca a atualidade da mensagem de Fátima e a profunda devoção mariana de Francisco que, apesar de já ter estado no santuário, em 2017, no centenário das aparições, faz questão aí voltar nesta segunda visita a Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023).



Como encara a opção do Papa Francisco de incluir Fátima no programa de uma viagem centrada na JMJ de Lisboa?

Creio que o principal motivo é a preocupação do Papa pela paz mundial e a sua devoção a Nossa Senhora que, como sabemos, é uma devoção bem conhecida. O tema das Jornadas é mariano e o Papa já tinha estado em Fátima. Mas creio que, neste momento, depois da eclosão da guerra no coração da Europa, de tantas guerras que há no mundo e depois da consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, no dia 25 de março de 2022, o Papa quer fazer outro gesto. Ou seja, além de encontrar os jovens doentes, vai também rezar a Nossa Senhora pela paz no mundo.