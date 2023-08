Papa em Fátima. "Estivemos à beira da insolação e da hipotermia... agora estamos bem"

Seis anos após a primeira passagem por Fátima, para as celebrações do Centenário das Aparições de 1917, a visita do Papa Francisco foi mais curta, com menos peregrinos do que há seis anos, mas foi vivida com a intensidade dos grandes momentos.



O dia amanheceu frio e a primeira luz da manhã que surgiu por trás da Basílica antiga era ofuscada por um teto de fumo e de cinza diretamente do violento incêndio de Castelo Branco.

“Já estivemos à beira da insolação e da hipotermia... agora estamos bem”, brinca Sandra, uma peregrina de Pombal, que chegou ontem à hora de almoço com um grupo de 10 e estacionou sacos com mantas e casacos, comida e águas, chapéus e protetores solares.

“Tudo o que precisamos para estar bem aqui”, acrescenta.

Porquê que vieram tão cedo? “Porque, em 2019, estivemos em Roma e não vimos o Papa. Por isso é um privilégio tê-lo aqui tão perto de casa”.

Sandra tem a filha de 14 anos em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. “Quando vejo tanta gente, até tenho medo. Mas falamos com ela praticamente o tempo todo e sabemos que ela está bem com os responsáveis do grupo”.

Às 07h00, milhares dormiam sob o alcatrão do recinto com mantas polares a amortecer o contacto com o chão e cobertos com as bandeiras dos países ou das cidades de onde convergiram até à Cova da Iria.

Uma hora depois, o repique dos sinos da Basílica anunciava a chegada iminente do Papa. Foi o despertador para os sonos mais resistentes.

“Quando é que o Papa chega?”

O Santuário de Fátima nunca mais foi o mesmo. A temperatura humana subiu ao primeiro contacto visual dos peregrinos com o Papa, quando o helicóptero da Força Aérea atravessou o recinto em voo baixo.

Um misto de saudação e de reconhecimento do terreno para mostrar a Francisco a receção que o esperava. Um mar de aplausos e de vivas ao Papa atravessou o recinto.

Ato contínuo, as atenções focaram-se nos ecrãs gigantes que mostravam aquilo que a distância não permitia alcançar.

A impaciência era evidente: “nunca mais chega… o senhor sabe quando é que o Papa chega cá?”, perguntavam peregrinos espanhóis aos funcionários do Santuário e aos jornalistas.